Lasciarsi un giorno a Roma, le foto del film Sky Original

5/14 Foto di Andrea Miconi

Per Leo "Tutto è iniziato con un innamoramento, esattamente come accade nel film, con Lasciarsi un giorno a Roma. Sono stato il primo ad essere prodotto subito dopo il lockdown e, nonostante le difficoltà evidenti, mi hanno permesso di realizzare una grande coproduzione internazionale con un cast meraviglioso. Una grande star spagnola come Marta Nieto e due amici come Claudia Gerini e Stefano Fresi. Una storia che volevo realizzare da molto tempo e che, in questo momento storico così particolare, sono felice sia stata scelta come Sky Original per Capodanno”