Addio a Harry Colomby, produttore e socio di Michael Keaton

Harry Colomby, l'ex manager e socio in affari di Michael Keaton che ha scritto e prodotto una sitcom e diversi film per l'attore, tra cui 'Pericolosamente Johnny' (Johnny Dangerously) del 1984 e 'Un tocco di velluto' (Touch and Go) del 1986, è morto. Aveva 92 anni. Lo scrive The Hollywood Reporter a cui lo ha comunicato il fratello Bobby, un batteristadei Blood Sweat and Tears.

Colomby è morto il giorno di Natale al Cedars-Sinai MedicalCenter di Los Angeles. Aveva avuto un ictus circa cinque anni faed era stato ricoverato dopo essersi fratturato il bacino in una caduta.