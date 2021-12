Film stasera in TV da non perdere lunedì 27 dicembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 27 dicembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatico da vedere stasera in tv



A casa tutti bene – La serie, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Gabriele Muccino dirige la serie tv ispirata a un famoso film.

Film commedia da vedere stasera in tv



Bad Moms 2 – Mamme molto più cattive, ore 21:15 su Sky Cinema Christmas

Mila Kunis e Susan Sarandon in uno scatenato sequel natalizio.

Tutto molto bello, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Paolo Ruffini e Frank Matano in una commedia. Due amici si ritrovano coinvolti in un’odissea di eventi.

C’era una truffa a Hollywood, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Commedia Sky Original con Robert De Niro, Morgan Freeman e Tommy Lee Jones. Per sanare un debito con la malavita alcuni produttori organizzano una truffa.

La pazza gioia, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Valeria Bruni Tedeschi e Micaela Ramazzotti in una commedia emozionante on the road.

The Wedding Date – L’amore ha il suo prezzo, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Commedia in un cui una donna, per presentarsi al matrimonio della sorella, assume un gigolò come suo fidanzato.

Natale da Chef, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Commedia natalizia con Massimo Boldi e Biagio Izzo. Un cuoco imbranato viene assunto per il catering del G7.

Going in style, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Michael Caine, Morgan Freeman e Alan Arkin sono tre amici anziani che decidono di rapinare una banca.

Film romantico da vedere stasera in tv



Il presidente – Una storia d’amore, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Michael Douglas e Annette Bening sono il presidente degli Stati Uniti e un’operatrice ambientalista che si innamoreranno.

Film di azione da vedere stasera in tv



Riders of justice, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Revenge movie con Mads Mikkelsen. Un militare deve vendicare la moglie morta in un presunto incidente.

Heart of the sea – Le origini di Moby Dick, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Chris Hemsworth e Tom Holland in un film che ripercorre la vera storia del viaggio drammatico della baleniera Essex.

Film fantasy da vedere stasera in tv



La fabbrica di cioccolato, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Remake del celebre film con Gene Wilder a cura di Tim Burton, stavolta con protagonista Johnny Depp.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Cast Away, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Tom Hanks in un cult. Un manager naufraga su un’isola deserta cercando di tornare a casa.

Film di guerra da vedere stasera in tv



Caccia al 12° uomo, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Jonathan Rhys-Meyers in un film sulla Seconda Guerra Mondiale. Un partigiano norvegese cerca di sfuggire ai nazisti.

Film biografico da vedere stasera in tv



Red Joan, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film con Judi Dench. Un’anziana signora viene arrestata con l’accusa di spionaggio.

I programmi in chiaro



Cenerentola, ore 21:25 su Rai 1

Live action Disney del leggendario cartone, con Cate Blanchett nel ruolo della matrigna.

Dante, il sogno di un’Italia libera, ore 21:20 su Rai 2

Docu-drama ispirato alla Divina Commedia del Sommo Poeta Dante Alighieri.

Report, ore 21:00 su Rai 3

Programma di approfondimento e inchieste giornalistiche su temi scottanti condotto da Sigfrido Ranucci.

Non ci resta che piangere, ore 21:27 su Rete 4

Classico della commedia con protagonisti Roberto Benigni e il compianto Massimo Troisi.

Grande Fratello Vip, ore 21:20 su Canale 5

Alfonso Signorini conduce questa edizione del Grande Fratello Vip, ormai arrivata ai suoi momenti chiave.

Indipendence Day, ore 21:20 su Italia 1

Disaster movie di Roland Emmerich con Will Smith e Jeff Goldblum. Gli alieni invadono la Terra e servirà sconfiggerli.

Eden – Un pianeta da salvare, ore 21:20 su La7

Licia Colò attraversa alcuni dei posti più sensibili e belli del pianeta ma anche quelli più a rischio.

Indiana Jones e l’ultima crociata, ore 21:30 su TV8

Harrison Ford e Sean Connery in un altro capitolo della saga del noto avventuriero.

Little Big Italy, ore 21:15 su Nove

Il ristoratore Francesco Panella va alla scoperta dei ristoranti italiani in giro per il mondo.