Doctor Strange nel multiverso della follia, foto leak: il costume

La straordinaria accoglienza da parte del pubblico per “Spider-Man: No Way Home”, al cinema in queste settimane, ha fatto riaccendere l'interesse per gli spettatori per tutti i progetti Marvel, a cominciare da quelli che faranno presto debutto. Mentre Marvel Studios ha rilasciato a sorpresa il trailer di “Doctor Strange nel multiverso della follia”, titolo che arriverà nelle sale italiane il 4 maggio 2022, in rete è cominciata la corsa alle anticipazioni, fatta in molti casi di scatti rubati dal set della pellicola con Benedict Cumberbatch. Una fonte su Instagram rivela un frammento della lavorazione del film in cui l'attore gira una scena in azione con un green screen sullo sfondo. L'attenzione però è tutta per il costume indossato dall'interprete, che non è quello con cui di solito è abbigliato lo stregone: nel breve video l'attore indossa il costume di Defender Strange.