Film stasera in TV da non perdere venerdì 17 dicembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 17 dicembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Gomorra – Stagione finale, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Ultima stagione della nota serie tv con Salvatore Esposito e Marco D’Amore.

Changeling, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Clint Eastwood dirige Angelina Jolie. Una madre cerca di scoprire la verità sul figlio, rapito e mai più trovato.

Honey Boy, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Shia LaBeouf dirige e interpreta un film ispirato alla sua vita. Un ragazzo che cerca la sua strada artistica viene vessato dal padre cocainomane

La nostra vita, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Elio Germano premiato come miglior attore a Cannes in questo film di Daniele Luchetti.

Serenity – L’isola dell’inganno, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Matthew McConaughey e Anne Hathaway in un thriller ambientato su un’isola tropicale, in cui nulla è come sembra.

Film commedia da vedere stasera in tv



La festa prima delle feste, ore 21:15 su Sky Cinema Christmas

Jason Bateman, Jennifer Aniston e T.J. Miller in una commedi natalizia. Per far colpo su un cliente, i dipendenti di un’azienda organizzano una festa a tema Natale.

Divorzio a Las Vegas, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Giampaolo Morelli e Andrea Delogu in una commedia. Una coppia torna in Nevada per cancellare le nozze celebrate a 18 anni.

Io sono tu, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Jason Bateman e Melissa McCarthy in una commedia. Un uomo deve rintracciare la persona che ha rubato la sua identità.

Tu la conosci Claudia?, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Aldo, Giovanni e Giacomo in un film con Paola Cortellesi. La vita di tre uomini viene stravolta da una donna che tutti loro amano.

Film di azione da vedere stasera in tv



Honest Thief, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Liam Neeson in un film d’azione. Un rapinatore di banche vuole costituirsi per cambiare vita ma un paio di poliziotti corrotti cercano di incastrarlo.

Lucy, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Scarlett Johansson e Morgan Freeman in un action a tinte di fantascienza. Una donna è costretta a contrabbandare ovuli di una droga che dona poteri incredibili.

Unbroken, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Esordio alla regia per Angelina Jolie che racconta la storia vera di Louis Zamperini, atleta olimpionico che durante la Seconda Guerra Mondiale venne catturato e torturato dai giapponesi.

Fast & Furious 7, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Settimo capitolo della longeva saga di film d’azione con Vin Diesel come protagonista. Ultima apparizione di Paul Walker.

Film di animazione da vedere stasera in tv



Elfkins – Missione Best Bakery, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Alcuni gnomi del folklore tedesco cercano di aiutare un pasticciere.

Film biografico da vedere stasera in tv



Billionaire Boys Club, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Kevin Spacey e Taron Egerton in un film che racconta una vera truffa finanziaria degli anni ’80.

I programmi in chiaro



The Voice Senior, ore 21:25 su Rai 1

Edizione over 60 del talent show The Voice, nel quale i cantanti si cimenteranno di fronte ai giudici.

Il mistero della casa del tempo, ore 21:20 su Rai 2

Jack Black e Cate Blanchett in un fantasy per ragazzi. Un orfano si trova a fare i conti con una realtà inattesa.

Sergio Marchionne, ore 21:20 su Rai 3

Documentario sul noto imprenditore scomparso pochi anni fa.

Quarto Grado, ore 21:20 su Rete 4

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono un programma su grandi gialli e casi irrisolti del territorio italiano.

Grande Fratello Vip, ore 21:20 su Canale 5

Alfonso Signorini conduce questa edizione del Grande Fratello Vip, ormai arrivata ai suoi momenti chiave.

Le Iene Show, ore 21:18 su Italia 1

Altro appuntamento di prima serata con i servizi di satira, cronaca e attualità della redazione de Le Iene.

Propaganda live, ore 21:15 su La 7

Diego Bianchi conduce uno dei programmi più amati degli ultimi anni, che analizza dinamiche sociali e politiche con satira e ironia.

Italia’s Got Talent 2021 – Best of, ore 21:30 su TV8

Il meglio della nuova edizione del talent show con i giudici Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Frank Matano e Joe Bastanich.

I migliori Fratelli di Crozza, ore 21:25 su Nove

Show con il popolare comico e imitatore Maurizio Crozza che analizza l’attualità tra mille risate.