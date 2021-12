Natale a 8 bit, il trailer del film con Neil Patrick Harris

Un racconto divertente ambientato a Natale che mette a confronto due generazioni alle prese con desideri diversi ma che condividono la stessa voglia di avventura Condividi

Il periodo delle feste è il momento perfetto per condividere i racconti dei Natali passati: è quel che succede ai protagonisti di “Natale a 8 bit”, opera del regista e sceneggiatore Michael Dowse con Neil Patrick Harris basata sul libro di Kevin Jakubowski. Il film, una dolce commedia adatta a tutta a famiglia, è disponibile in digitale on demand ed è uno dei titoli di punta del mese di Sky Cinema Christmas.

Il trailer di "Natale a 8 bit" rivela lo spirito nostalgico e divertente di questa commedia scritta da Kevin Jakubowski, autore di racconti e copioni per il cinema e per la tv, tra cui - appunto - "8-Bit Christmas", pubblicato nel 2013. Le feste di Natale sono l'occasione per fare un tuffo negli anni Ottanta, decade in cui si concentrano i ricordi di Neil Patrick Harris che racconta alla piccola Annie (l'attrice Sophia Reid-Gantzert), il momento storico in cui il Nintendo Entertainment System era il regalo più ambito per un ragazzino di dieci anni. La storia muove le premesse dal tipico confronto tra genitori e figli a proposito dei regali di natale: Annie è arrabbiata perché il papà non le regalerà lo smartphone che desidera, una situazione analoga a quella che lui stesso sperimentò da ragazzino, quando bramava la consolle di videogiochi della Nintendo, inarrivabile e, a un certo punto, introvabile. Il film si sposta dunque nel 1988, anno in cui i consumatori si dividevano tra i genitori, convinti della pericolosità dei videogiochi per i loro figli, e questi ultimi, pronti a tutto pur di mettere le mani sulla ambita consolle. La caccia al Nintendo diventa una sfida senza esclusione di colpi e i giovani protagonisti si metteranno alla prova in ogni modo durante le feste di Natale, così diverse in quegli anni mitici, eppure sempre uguali sotto il profilo delle emozioni e delle sorprese.