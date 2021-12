Torino Film Festival, Between two dawns è il miglior film. I premi

Al lungometraggio del regista turco Selman Nacar il premio più ambito della rassegna. Migliori attori la coreana Gong Seung-Yeon (Aloners) e il tedesco Franz Rogowsky (Grösse Freiheit). Babatoura di Guillaume Collin è il miglior corto, '918 Gau di Arantza Stantesteban Perez il miglior documentario Condividi

Between two Dawns, del regista, turco Selman Nacar ha vinto il premio come miglior film alla 39esima edizione del Torino Film Festival con giuria presieduta dall'ungherese Ildiko Enyedi e composta da Alessandro Gassmann, Evgeny Galperine, Isabel Ivars.

GLI ALTRI PREMI leggi anche Torino Film Festival, assegnati i premi collaterali della 39a edizione Premio speciale ex aequo a Il Pianeta di Amalia Ulman e a Piume di Omar El Zohairy. Ex aequo anche Miglior attore, alla coreana Gong Seung-Yeon, interprete di Aloners di Hong Seong-eun, e al tedesco Franz Rogowsky per Grösse Freiheit di Sebastian Meise. Miglior sceneggiatura a Una ragazza che sta bene di Sandrine Kiberlain; 'Stella della Mole' per l'innovazione artistica a Monica Bellucci.

LE MOTIVAZIONI leggi anche Torino Film Festival, il programma dell'edizione 2021 Between Two Dawns è stato scelto perché - si legge nella motivazione - "riesce, con straordinaria capacità di scrittura e regia a raccontare una storia credibile, che ci fa ridere, emozionare e che ci sorprende. Un film maturo, diretto con sobrietà intelligente e che rivela un nuovo grande talento". Per il Premio Speciale, la giuria ha premiato Il Pianeta "per la sua denuncia lievemente comica ma ugualmente emozionante dell'incerto futuro dell'Europa e del declino della società moderna esposta attraverso la particolare relazione madre e figlia". Nel caso di Piume viene premiato "un autore potente, audace ed espressivo che domina con maestria i numerosi livelli del linguaggio cinematografico".