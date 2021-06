Enyedi è una delle cineaste più apprezzate e premiate dell'Est Europa, Orso d'Oro al Festival Berlino 2017 con Corpo e anima, Caméra d'Or al Festival di Cannes 1989 con la sua opera prima Il mio XX secolo. Il suo ultimo lavoro La storia di mia moglie, con Léa Seydoux, Louis Garrel, Jasmine Trinca e Sergio Rubini, sarà presentato in concorso al prossimo Festival di Cannes . "I festival cinematografici sono imprese complesse – ha dichiarato - ma i buoni festival sono come le persone, hanno una personalità complessa. Puoi rapportarti a loro come con una persona e frequentare un festival diventa un'esperienza unica e personale. Per molto tempo ho guardato da lontano e desiderato incontrare questa persona intrigante, audace e nobile nelle proprie scelte, orgogliosa dei suoi valori e umile nei confronti dei registi, il Torino Film Festival. Caro TFF, sono felice che finalmente possiamo incontrarci! Sono davvero onorata che tu mi abbia affidato l'incarico di presidente di giuria. Prometto di servire al meglio te e i registi concorrenti".

La madrina del Torino Film Festival sarà quest'anno l'attrice romana Emanuela Fanelli, rivelatasi negli ultimi mesi in tv in Una pezza di Lundini ma artista talentuosa e poliedrica di cinema e teatro, che sarà protagonista nel prossimo film di Paolo Virzì, Siccità. "L’ultimo anno e mezzo è stato difficile per tutti, umanamente e professionalmente – sottolinea Emanuela Fanelli - i lavoratori di cinema, teatro, spettacolo in generale sono stati tra i più colpiti e provati sotto tanti aspetti, non ultimo quello psicologico. Sarà probabilmente a causa di un crollo nervoso che il direttore del Torino Film Festival mi ha scelto come madrina dell’edizione 2021. Io sono molto felice e onorata, gli auguro comunque di rimettersi presto in forma e di tornare il buontempone spensierato di sempre".