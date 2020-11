Torino Film Festival, ecco i vincitori della 38esima edizione

Si è concluso l'evento che, per la prima volta, si è tenuto completamente online, con Stefano Francia a dirigere i lavori. Sono stati annunciati i premi di tutte le categorie. Il migliore tra i lungometraggi internazionali è “Botox” di Kaveh Mazaheri. Migliore attrice Mercedes Hernández, attore Conrad Mericoffer. Enzo Ghigo: “Siamo riusciti nell’impresa”

Tantissimi i film in concorso, per un’edizione che ha deciso di non fermarsi: “Siamo riusciti nell’impresa per nulla scontata di dare una soluzione di continuità al festival, nonostante la situazione di estrema difficoltà nella quale ci troviamo, preservandone l’identità – ha detto il presidente del Museo Nazionale del Cinema Enzo Ghigo -. I consensi raccolti ci confermano che abbiamo fatto la scelta giusta, non solo proponendo i film su piattaforma ma creando un vero e proprio programma con eventi, incontri, masterclass. Un patrimonio che resta online, i cui contenuti diventano un arricchimento del bagaglio complessivo del festival. L’appuntamento è per l’edizione del 2021 che faremo sia online che in presenza”.

I film premiati

Torino 38. Concorso Internazionale Lungometraggi

vedi anche

In The Mood for Love, in versione restaurata, al Torino Film Festival

Giuria composta da Waad Al-Kateab (Siria), Jun Ichikawa (Giappone), Paola Randi (Italia), Martina Scarpelli (Italia), Homayra Sellier (Iran).

Miglior Film

BOTOX di Kaveh Mazaheri (Iran-Canada, 2020)

Premio Speciale della Giuria

SIN SEÑAS PARTICULARES di Fernanda Valadez (Messico-Spagna, 2020)

Miglior Attrice

MERCEDES HERNANDEZ (Sin señas particulares, Messico-Spagna, 2020)

Miglior Attore

CONRAD MERICOFFER (Camp de Maci, Romania, 2020)

Miglior Sceneggiatura

BOTOX di Kaveh Mazaheri e Sepinood Najian (Iran-Canada, 2020)

Menzione speciale

EYIMOFE THIS IS MY DESIRE di Arie & Chuko Esiri (Nigeria, 2020)

Torino 38 corti. Concorso Internazionale Cortometraggi

Giuria composta da Waad Al-Kateab (Siria), Jun Ichikawa (Giappone), Paola Randi (Italia), Martina Scarpelli (Italia), Homayra Sellier (Iran).

Miglior Film

A BETTER YOU di Eamonn Murphy (Irlanda, 2019)

Premio Speciale della Giuria

JUST A GUY di Shoko Hara (Germania, 2020)

Menzione speciale

THE LAST MERMAID di Fi Kelly (Scozia/Regno Unito, 2019)

L'ESCALE di Pieter De Cnudde (Belgio, 2020)

TFFdoc - INTERNAZIONALE.DOC |Concorso Internazionale Documentari

Giuria composta da Stefano Cravero (Italia), Gaia Furrer (Italia), Paola Piacenza (Italia).

Miglior film per Internazionale.doc

THE LAST HILLBILLY di Diane Sara Bouzgarrou e Thomas Jenkoe (Francia, 2020)

Premio Speciale della giuria per Internazionale.doc

OUVERTURES di The Living and the Dead Ensemble (Francia, 2020)

TFFdoc - ITALIANA.DOC | Concorso Documentari Italiani

Giuria composta da Stefano Cravero (Italia), Gaia Furrer (Italia), Paola Piacenza (Italia).

Miglior film per Italiana.doc

PINO di Walter Fasano (Italia, 2020)

Premio Speciale della giuria per Italiana.doc

AL LARGO di Anna Marziano (Italia, 2020)

ITALIANA.CORTI | Concorso Cortometraggi Italiani

Giuria composta da Martina Angelotti (Italia), Francesco Dongiovanni (Italia), Elisa Talentino (Italia).

Miglior film per Italiana.corti

OLD CHILD di Elettra Bisogno (Belgio, 2020)

Premio Speciale della giuria per Italiana.corti

MALUMORE di Loris Giuseppe Nese (Italia, 2020)

PREMIO FIPRESCI – Premio della Federazione Internazionale della Stampa

Giuria composta da Hala El Mawy (Egitto), Ariel Schweitzer (Israele), Silvana Silvestri (Italia).

Miglior Film Torino 38

MOVING ON di Dan-bi Yoon (Corea del Sud, 2019)

Premi collaterali

PREMIO RAI CINEMA CHANNEL. Miglior film scelto nelle sezioni Torino 38 Corti e Italiana.corti

A BETTER YOU di Eamonn Murphy (Irlanda, 2020)

PREMIO ACHILLE VALDATA. Miglior film scelto nelle sezioni Torino 38. Giuria dei lettori di TorinoSette – La Stampa

EYIMOFE THIS IS MY DESIRE di Arie & Chuko Esiri (Nigeria, 2020)