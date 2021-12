Torino Film Festival, assegnati i premi collaterali della 39a edizione

In attesa dei premi delle sezioni ufficiali, che verranno decretati la sera di sabato 4 dicembre con cerimonia che comincerà alle 20, la conferenza stampa di chiusura del Torino Film Festival è stata l'occasione per assegnare i premi collaterali.

La novità: Il Premio Flat Parioli a Italia il fuoco e la cenere

Novità di quest'anno il Premio Flat Parioli, una post produzione di un lungometraggio da 90 minuti, andato al film italo-francese Italia il fuoco e la cenere di Olivier Bohler e Céline Gailleurd, con la motivazione: "Per l’opera (filmica o documentaristica) che maggiormente si interroga sull’identità del cinema e dei suoi linguaggi come strumento di analisi del passato, fotografia del presente o suggestione del futuro".

Tutti gli altri premi

PREMIO RAI CINEMA CHANNEL

Il premio per l’acquisizione diritti web e free tv per l’Italia / acquisition of web and free TV rights of Italy per:

Miglior Film / Best Film Torino 39 Corti, Italiana.corti a/to:



La notte brucia di Angelica Gallo (Italia)

con la seguente motivazione:

Con uno sguardo reale, diretto e terribilmente vero, una mano registica sicura, catapulta lo spettatore nella cruda realtà dei giovani protagonisti, senza risparmiarne la spietata efferatezza delle loro azioni. Una lotta alla sopravvivenza nella quale predomina la violenta fragilità del nostro mondo.

PREMIO ACHILLE VALDATA

La Giuria dei lettori di Torinosette formata da Elena Merlo, Alessandro Mancin, Gabriele Umidon, Patrizia Silvestri, Eleonora Cairo, assegna il premio Achille Valdata per:

Miglior Film / Best Film Torino 39 a/to:

La Traversée di Florence Miailhe (Francia, Germania, Repubblica Ceca)

con la seguente motivazione:

Per aver trattato una storia importante con un linguaggio accessibile a tutti e attraverso un’audace stilizzazione dell’immagine.

PREMIO AVANTI!

La Giuria del Premio AVANTI! (Agenzia Valorizzazione Autori Nuovi Tutti Internazionali), formata da Andrea Zanoli, Giorgia Goi e Alessandro Uccelli, assegna il premio AVANTI! per:

Miglior Film / Best Film Torino 39, TFFDoc -Internazionale.doc Italiana.doc Distribuzione del film in Italia/ Film distribution in Italy a/to:

El Planeta, Di Amalia Ulman (USA, Spagna)

con la seguente motivazione:

Per la stralunata razionalità, per la capacità di guardare con leggerezza alle derive carsiche del capitalismo odierno, nutrendosi della linfa del miglior cinema indipendente statunitense e degli stimoli ipermediali dell'immaginario contemporaneo.

PREMIO GLI OCCHIALI DI GANDHI

La Giuria dell’undicesima edizione del premio “Gli Occhiali di Gandhi”, composta da composta da studentǝ del Convitto Nazionale Umberto I di Torino, assegna il Premio Gli Occhiali di Gandhi a/to:

Little Palestine di Abdallah Al-Khatib (Libano, Francia, Qatar)

con la seguente motivazione:

“Noi potremo anche morire di fame ma voi morite di indigestione e servilismo”.

Basta questa frase per motivare il premio a un film che ha il coraggio di mostrare come la storia non si ripresenti come farsa, ma come orrore, di fronte all’indifferenza del mondo occidentale. Il suo sguardo interno, coinvolto, compone un mosaico di disperazione a cui è impossibile voltare le spalle.

Menzione speciale / Special mention a/to:

The First 54 years di Avi Mograbi (Francia, Finlandia, Israele, Germania)

con la seguente motivazione:

Adottando uno sguardo esterno, speculare e complementare a quello interno di Little Palestine, ha descritto il conflitto israelo-palestinese con ironia e acutezza analitica, svelando le responsabilità israeliane nell’occupazione colonialista.

PREMIO INTERFEDI

La Giuria Interfedi, promossa dalla Chiesa Valdese e dalla Comunità Ebraica di Torino, con il Patrocinio del Comitato Interfedi della Città di Torino, e composta da Irene Paloma Jona (Comunità Ebraica), Walter Nuzzo (Comitato Interfedi) e Samuele Sbaffi (Chiesa Valdese), attribuisce la nona edizione del Premio per il rispetto delle minoranze e per la laicità / For the respect of minority rights and laity a/to:

al film Lingui di Mahamat-Saleh Haroun (Ciad, Francia, Germania, Belgio)

con la seguente motivazione:

Per essere mirabilmente riuscito a rappresentare la realtà delle donne nel contesto sociale di un paese centro africano, ponendo in particolare l'attenzione sui temi dell'aborto, della violenza, della libertà di decisione sul proprio corpo, dell'intolleranza e dell'estremismo religioso, contrapposti al positivo ruolo della protagonista nella creazione di legami comunitari.

PREMIO SCUOLA HOLDEN



La Giuria composta dagli allievi e dalle allieve del College Drama, coordinati dallo sceneggiatore Aaron Ariotti, assegna il premio

Miglior sceneggiatura / Best Script Torino 39 a/to:

Une jeune fille qui va bien di Sandrine Kiberlain (Francia)

con la seguente motivazione:

Perché affronta un tema dalla lunga tradizione letteraria e cinematografica in maniera sorprendente, raccontando il dramma di un destino tragico attraverso lo sguardo luminoso di una ragazza che non perde mai la sua gioia di vivere.

PREMIO DAMS



La Giuria degli studenti del Corso di Laurea in Dams, composta da Claudia Quinto, Matteo Masi, Nicole Jocollé, assegna il premio:

Miglior / Best Casting Director Torino 39 a/to:

Kimberly Picado per il film Clara Sola di Nathalie Álvarez Mésen (Svezia, Costa Rica, Belgio, Germania

con la seguente motivazione:

Per aver saputo comporre un cast equilibrato di attori esordienti dove emerge la presenza scenica della protagonista, capace di raccontare il misticismo e l’oppressione della sessualità attraverso il proprio volto e il linguaggio del corpo.