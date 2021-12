Film stasera in TV da non perdere venerdì 3 dicembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 3 dicembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Gomorra – Stagione finale, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Ultima stagione della nota serie tv con Salvatore Esposito e Marco D’Amore.

Quando l’amore brucia l’anima, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Biopic sulla vita del cantante Johnny Cash, con Joaquin Phoenix e Reese Witherspoon.

Babyteeth – Tutti i colori di Milla, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Tragicommedia con Ben Mendelson. Una quindicenne malata s’innamora di un giovane tossicodipendente..

State a casa, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Dark comedy ambientata durante la pandemia. Quattro giovani in una casa saranno travolti da una serie di eventi nefasti.

Baloon – Il vento della libertà, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Due famiglie tedesche costruiscono una mongolfiera per passare dalla Germania Est a quella Ovest.

Film commedia da vedere stasera in tv



Fuga a Parigi, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Michelle Pfeiffer in un film malinconico. Dopo aver bruciato l’eredità del marito, una donna si rifugia a Parigi con il figlio

Forever Young, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Sabrina Ferilli, Stefano Fresi e Teo Teocoli in una commedia agrodolce su chi non vuole crescere.

Aspettando il re, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Tom Hanks è un americano che cerca di vendere un futuristico sistema di teleconferenze al governo saudita.

La Leggenda di Al, John e Jack, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Una delle più riuscite commedie di Aldo, Giovanni e Giacomo. Tre sgherri mafiosi devono truffare il loro boss.

Film romantico da vedere stasera in tv



Serendipity – Quando l’amore è magia, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

John Cusack e Kate Beckinsale in una commedia natalizia. Due persone si innamorano ma affidano al destino il loro prossimo incontro.

Film di azione da vedere stasera in tv



Primal, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Nicolas Cage in un film di azione. Un criminale apre le gabbie e libera animali selvaggi su una nave.

Inception, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Capolavoro di Christopher Nolan con Leonardo DiCaprio, Tom Hardy e Marion Cotillard.

Attacco al potere 2, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Secondo capitolo della saga action con Gerard Butler e Morgan Freeman. Un gruppo di terroristi progetta una strage a Londra.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Nanny McPhee – Tata Matilda, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Emma Thompson e Colin Firth in una commedia fantasy. Un vedovo si rivolge a una governante molto speciale per badare ai suoi figli.

Film horror da vedere stasera in tv



30 giorni di buio, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Josh Hartnett in un horror in cui un gruppo di vampiri semina il panico in un posto in cui per 30 giorni non ci sarà la luce del sole.

I programmi in chiaro



The Voice Senior, ore 21:25 su Rai 1

Edizione over 60 del talent show The Voice, nel quale i cantanti si cimenteranno di fronte ai giudici.

The Good Doctor, ore 21:20 su Rai 2

Serie tv con protagonista Freddie Highmore che interpreta un giovane dottore con disturbi dello spettro autistico e sindrome del Savant.

Afghanistan: the wounded land, ore 21:20 su Rai 3

Il racconto degli ultimi 60 anni della storia afgana in un documentario con filmati d’archivio.

Quarto Grado, ore 21:20 su Rete 4

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono un programma su grandi gialli e casi irrisolti del territorio italiano.

Grande Fratello Vip, ore 21:20 su Canale 5

Alfonso Signorini conduce questa edizione del Grande Fratello Vip, ormai arrivata ai suoi momenti chiave.

Le Iene Show, ore 21:18 su Italia 1

Altro appuntamento di prima serata con i servizi di satira, cronaca e attualità della redazione de Le Iene.

Propaganda live, ore 21:15 su La 7

Diego Bianchi conduce uno dei programmi più amati degli ultimi anni, che analizza dinamiche sociali e politiche con satira e ironia.

Italia’s Got Talent 2021 – Best of, ore 21:30 su TV8

Il meglio della nuova edizione del talent show con i giudici Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Frank Matano e Joe Bastanich.

Fratelli di Crozza, ore 21:25 su Nove

Show con il popolare comico e imitatore Maurizio Crozza che analizza l’attualità tra mille risate.