Film stasera in TV da non perdere domenica 28 novembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 28 novembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in tv



Hanna, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Saoirse Ronan, Eric Bana e Cate Blanchett in un thriller. Una ragazza addestrata dal padre al combattimento prova una missione rischiosa.

Dietro la notte, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Fortunato Cerlino e Stefania Rocca in un thriller italiano. Un ladro entra in casa per rubare diamanti: una madre e una figlia sono costrette a serrarsi nell’armadio.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Endless, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Teen movie in un cui una ragazza perde il suo fidanzato e si convince che lui la stia contattando dall’Aldilà.

Million Dollar Baby, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Clint Eastwood dirige Hilary Swank nella storia di una pugile che vuole essere allenata da una vecchia gloria.

La frode, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Richard Gere è un magnate che viene toccato da uno scandalo che metterà a nudo tutti i suoi segreti.

Film commedia da vedere stasera in tv



Benvenuti al Sud, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Claudio Bisio e Alessandro Siani in una famosa commedia, remake di un film francese. Un lavoratore di Milano viene trasferito in una piccola cittadina campana.

Chi più spende…più guadagna!, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

John Candy e Richard Pryor in una commedia. Per incassare un’eredità di 300 milioni di dollari, un giocatore di baseball deve spenderne almeno 30 in un mese.

The Mask – Da zero a mito, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Jim Carrey nel film sul personaggio tratto dai fumetti. Un uomo indossa una maschera che fa emergere un lato folle della sua personalità.

Il Ciclone, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Uno dei film più famosi di e con Leonardo Pieraccioni. Un gruppo di ballerini spagnoli trova ospitalità presso una famiglia della campagna toscana.

Film romantico da vedere stasera in tv



(500) giorni insieme, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Joseph Gordon-Levitt e Zoey Deschanel in una commedia romantica. Un ragazzo ricorda la sua love story con la ex fidanzata.

Film di azione da vedere stasera in tv



Nel centro del mirino, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Clint Eastwood e John Malkovich in un action in cui un agente che vive con il rimorso della morte del Presidente Kennedy ottiene la possibilità di riscattarsi.

The Debt Collector – Il ritorno, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Scott Adkins nel sequel del film di azione. Due esattori entrano nel mirino di un boss della droga.

Arma letale, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Mel Gibson e Danny Glover nel primo capitolo di una delle saghe action più amate degli ultimi anni.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Rufus e la porta segreta, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Due ragazzini scoprono Rufus, una pelosa creatura che gli chiede di salvare il suo regno.

Film biografico da vedere stasera in tv



Fuga da Pretoria, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Daniel Radcliffe protagonista di un biopic. Due attivisti sudafricani anti-apartheid rinchiusi in carcere progettano un’evasione.

I programmi in chiaro



Cuori, ore 21:25 su Rai 1

Daniele Pecci e Pilar Fogliati in una serie ambientata negli anni ’50 e ’60 a Torino.

N.C.I.S.: Los Angeles, ore 21:20 su Rai 2

Spinoff della notissima serie tv americana, questa volta ambientata nella divisione della città di Los Angeles.

Che tempo che fa, ore 20:00 su Rai 3

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto in un programma di interviste, tra cultura e temi sociali passando per la politica.

Controcorrente, ore 21:20 su Rete 4

Rotocalco televisivo in cui si discute di politica e temi sociali, con Veronica Gentili alla conduzione.

All Togheter Now, ore 21:20 su Canale 5

Michelle Hunziker alla conduzione di questo talent show sulla musica. Dodici cantanti si sottopongono alla competizione.

Jurassic World: Il regno distrutto, ore 21:20 su Italia 1

Quinto film sulla saga di Jurassic Park, con Chris Pratt nei panni del protagonista.

Atlantide – Storie di uomini e mondi, ore 21:15 su La7

Andrea Purgatori conduce un programma di approfondimento su temi storici, di attualità e sociali.

Masterchef Italia 10, ore 21:30 su TV8

Decima stagione del reality in cui si va alla scoperta di nuovi chef e cuochi.

Aldo, Giovanni e Giacomo – Abbiamo fatto 30…, ore 21:25 su Nove

Arturo Brachetti intervista Aldo, Giovanni e Giacomo in occasione del 30° anniversario della loro carriera.