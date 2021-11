Downton Abbey: Una nuova Era, il cast

Sono molti i nomi che torneranno in questa nuova pellicola dedicata a Downton Abbey. Tra le conferme troviamo: Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Brendan Coyle, Michelle Dockery, Kevin Doyle, Joanne Froggatt, Harry Hadden-Paton, Robert James-Collier, Allen Leech, Phyllis Logan, Elizabeth McGovern, Sophie McShera, Tuppence Middleton, Lesley Nicol, Maggie Smith, Imelda Staunton, e Penelope Wilton.

Tra le new entry nel cast, invece, troveremo: Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye, Dominic West e Jonathan Zaccaï.

Per quanto riguarda i ruoli, tutti gli attori noti riprenderanno ovviamente il loro posto nella grande famiglia di Downton Abbey; mentre non ci sono ancora indicazioni precise riguardo ai personaggi che interpreteranno le nuove leve del cast.

La trama del film

Ancora non ci sono troppe indicazioni riguardo la trama di Downton Abbey: Una nuova Era; tuttavia dal trailer si può vedere la Contessa madre che annuncia ai suoi familiari di aver ricevuto in eredità una villa in Francia. Il lascito proviene da una “vecchia conoscenza”, probabilmente, uno degli amanti della donna e si trova in costa Azzurra.

All’arrivo sul posto la famiglia trova una situazione di grande fermento sociale, propria dei primi decenni del secolo scorso, cosa che poco si addice allo stile e al portamento inglese, ma che potrebbe dare vita a diversi intrecci narrativi.

Lo stesso titolo dell’opera “Una nuova Era”, fa infatti presagire che la famiglia Crawley potrebbe trovarsi davanti a una modernizzazione prepotente, che andrà a scardinare le vecchie dinamiche dell’aristocrazia inglese. Tuttavia, come già detto, queste restano solo delle ipotesi che dovranno attendere il prossimo 18 marzo per essere confermate o meno.

Comunque con buona possibilità già nelle prossime settimane potrebbero arrivare nuove conferme e altre immagini dal set, se non altro per dare allo spettatore un’idea di quello che sarà il nuovo corso di Downton Abbey.

Downton Abbey: una storia infinita

Quando pochi giorni fa sono comparse in giro per il web le prime indiscrezioni riguardo Downton Abbey: Una nuova Era, i fan di tutto il mondo sono andati in estasi.

Tuttavia l’assenza di Maggie Smith, la Contessa madre, dalle immagini trapelate ha messo tutti in allarme, provocando un certo sconcerto tra gli appassionati della serie.

Come abbiamo potuto constatare dal trailer, la storica attrice sarà presente anche nella nuova pellicola, continuando ad interpretare uno dei suoi personaggi più amati in assoluto.

Dopo ben sei stagioni e dopo il primo film uscito nel 2019, Downton Abbey continua ad avere un successo straordinario, al punto che la produzione sembra non avere ancora molti assi nella manica, tipo questo di una “particolarissima vacanza” nel Sud della Francia.

L’appuntamento, quindi, è fissato per marzo 2022, quando potremo rivedere tutto il cast della serie indossare di nuovo gli scomodi panni della famiglia Crawley che li hanno resi celebri in tutto il mondo.