Cops 2, il cast: è il turno di Francesco Mandelli e Giulia Bevilacqua

In vista del doppio appuntamento in prima assoluta con Cops 2, in onda lunedì 6 e 13 dicembre su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile anche On Demand, continuano le “soffiate” del cast su quello che ci dovremo aspettare per i loro personaggi per questa nuova avventura della squadra di polizia del commissariato di Apulia.