Finn Wolfhard, primo film da regista per Mike di Stranger Things

Il curriculum di tutto rispetto di Finn Wolfhard, che ha dato vita a personaggi molto amati sia al cinema che in tv, tra cui Mike Wheeler di “Stranger Things” e del giovane Richie Tozier nei film “It” e “It - Capitolo 2”, sembra soddisfare solo in minima parte le ambizioni dell'attore classe 2002 che punta a conquistare un suo posto nel cinema non solo come interprete: nel futuro del giovane canadese ci sarebbe la direzione di un film.



Al lavoro su un horror-slasher approfondimento Ghostbusters: Legacy, un nuovo spot del film di Jason Reitman Dietro la macchina da presa, ecco dove troveremo Finn Wolfhard nel prossimo futuro. Pare, infatti, che ai molti impegni sul set, l'attore di Vancouver abbia affiancato la lavorazione di un film di cui sarebbe il regista. L'esistenza del progetto, di cui non si conoscono i dettagli, sarebbe venuta fuori nel corso di una chiacchierata dell'attore col magazine online NME in occasione del giro di interviste per la promozione di “Ghostbusters: Legacy”, titolo che in Italia esce il prossimo 18 novembre. Wolfhard spiega che la pellicola, un lungometraggio, sarà un ibrido che mescola elementi di più generi: horror, commedia e slasher. La storia sarà ambientata in un campeggio, questa l'unica altra informazione ottenuta dall'intervistatore. Per gli sviluppi di questo lavoro ci sarà da aspettare.