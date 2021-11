Nella lunghissima lista di ruoli di spessore interpretati da Leonardo DiCaprio nella sua carriera, forse quello dell’assassino di massa manca ancora. Deve averci pensato l’attore premiato con un Oscar (per molti tardivo) per The Revenant, quando gli hanno proposto di trasformarsi in Jim Jones, il predicatore che nel 1978 plagiò le menti dei suoi seguaci fino a convincere 918 di loro a togliersi la vita.

UNA CARRIERA PIENA DI SUCCESSI

DiCaprio, che presto vedremo su Netflix (quindi anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) nella commedia di Adam McKay Don't Look Up (LA GALLERY DEL CAST) e nel prossimo film di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, ha incassato nella sua carriera 7,9 miliardi di dollari in tutto il mondo grazie ai film che ha interpretato e prodotto. Da quando è stata lanciata, la sua compagnia di produzione Appian Way ha prodotto alcuni grossi film come il già citato premio Oscar The Revenant di Alejandro González Iñárritu, The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese, The Aviator e Shutter Island dello stesso regista. Ma la casa di produzione non ha mai perso di vista l’impegno sul fronte ecologista, con la realizzazione di diversi documentari sul tema, inclusa la serie Stay Wild.