Su Sky Cinema Collection è Tom Hanks Mania

Dall’8 al 12 novembre sul canale 303 vanno in onda i film più amati dell’attore due volte premio Oscar, da Philadelphia a Salvate il soldato Ryan, passando per Forrest Gump e Cast Away

Pochi attori hanno segnato in maniera così netta gli ultimi decenni cinematografici, come il due volte premio Oscar Tom Hanks, protagonista di incredibili successi commerciali e di film di culto destinati a rimanere nel tempo.

A questi si affiancano le collaborazioni con Steven Spielberg in Salvate il soldato Ryan , l’epico war movie ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale che racconta la missione di salvataggio guidata dal capitano John Miller, e in Prova a prendermi , in cui Tom Hanks è un agente dell’FBI che per anni segue le tracce di un abilissimo impostore interpretato da Leonardo DiCaprio.

Tra i sedici titoli previsti non si può che cominciare dalle due pellicole che gli hanno regalato due premi Oscar in soli due anni: stiamo ovviamente parlando di Philadelphia di John Demme, in cui Hanks interpreta un avvocato gay di successo che viene licenziato quando i suoi soci scoprono che è malato di AIDS, e Forrest Gump , incredibile ritratto a opera di Robert Zemeckis di un uomo che nonostante uno sviluppo cognitivo inferiore alla norma riesce a vivere una vita felice e ricca di successi.

approfondimento

Da "Forrest Gump" a "The Post", i 63 anni di Tom Hanks

E non mancano blockbuster come Angeli e demoni di Ron Howard, ispirato al romanzo di Dan Brown parte della saga di Robert Langdon, e Cast Away, in cui Hanks torna a lavorare con Zemeckis per raccontare la storia di un dirigente operativo della FedEx che precipita con il suo aereo in un’isola sperduta del Pacifico, dove deve dare fondo a tutto il suo ingegno e la sua voglia di vivere per superare le avversità e tornare a casa.



Insomma, sul canale 303 di Sky sarà un susseguirsi di appuntamenti imperdibili tanto per i fan dell’attore de Il miglior verde e Apollo 13 (anche questi in programma su Sky Cinema Collection), quanto per gli amanti del cinema tout court.