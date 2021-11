Il prezzo dell’arte: quando le parole valgono oro

Lunedì 8 novembre alle 21.15 va in onda in prima tv su Sky Cinema Uno il thriller letterario con Riccardo Scamarcio, Olga Kurylenko e Lambert Wilson, incentrato sull’uscita del nuovo capitolo di una saga bestseller

Quanto valgono le parole? Secchiate di denaro, se le parole in questione sono quelle del nuovo capitolo di una delle saghe letterarie più lette degli ultimi anni. Non c’è quindi da stupirsi se i libri di maggiore successo siano oggetto di attente manovre editoriali, ma anche di interessi da parte di malintenzionati decisi ad arricchirsi facilmente.



Racconta alla perfezione queste dinamiche Il prezzo dell’arte, film di Régis Roinsard in prima visione tv su Sky Cinema Uno lunedì 8 novembre alle 21.15. Del resto, come spiega lo stesso regista, le vicende narrate nella pellicola si ispirano a quelle reali di Inferno di Dan Brown, quarto romanzo della serie con protagonista Robert Langdon, per la cui uscita l’editore Doubleday rinchiuse i traduttori del libro in un bunker a prova di spie.