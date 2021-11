Ambulance, trailer italiano del nuovo film di Michael Bay

La trama: La più grande rapina di L.A.

approfondimento

Migliori film da vedere a novembre 2021 al cinema e in streaming. FOTO

Una rapina in banca da trentadue milioni di dollari, la più grande della storia di Los Angeles, va per il verso sbagliato dando origine a un inseguimento clamoroso che coinvolge tutte le forze dell'ordine della città. Al comando dell'operazione criminale il duo composto da Jake Gyllenhaal e Yahya Abdul-Mateen II che dovranno affrontare l'operazione più rischiosa della loro vita e salvare la pelle in una fuga spettacolare zeppa di imprevisti e di ostaggi. Il lungo trailer in italiano (circa tre minuti di girato) che precede di oltre tre mesi l'uscita ufficiale della pellicola, accresce le aspettative per l'ultimo lavoro di Michael Bay che ha scelto Los Angeles, la sua città natale, per un action grandioso che lascia l'amaro in bocca. Ai protagonisti di questa storia infatti “non è concesso il lieto fine”, come anticipato nel trailer per bocca dei personaggi che si muovono in maniera frenetica e convulsa in una Los Angeles violenta e difficile che mette a dura prova la sopravvivenza dei suoi abitanti, in difficoltà economiche al punto da avviare una improbabile rapina. Non c'è speranza nella città degli angeli, come suggerisce la evocativa colonna sonora, una rielaborazione del classico “California Dreamin'” dei Mamas & The Papas.