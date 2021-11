L'Incal, Waititi dirigerà il film tratto dal fumetto di Jodorowsky

Il premio Oscar per Jojo Rabbit curerà regia e sceneggiatura della pellicola ispirata al capolavoro di fantascienza. L'annuncio in un video pubblicato da Humanoids

Un fumetto storico sta per diventare un film in live action. E no, stavolta non c’entrano gli Avengers e la Justice League, non si parla dei colossi Marvel e DC, ma di un titolo culto tra gli amanti della nona arte, un capolavoro universalmente riconosciuto concepito da due tra i più grandi artisti dell’epoca contemporanea: Alejandro Jodorowsky e Moebius. Parliamo de L’Incal, graphic novel fantascientifica con risvolti mistici e sottotesti religiosi e messianici, che sarà portata al cinema in una trasposizione firmata da Taika Waititi.

La benedizione di Jodorowsky

leggi anche

Lady Killer, Blake Lively protagonista di un cinecomic

Nel video si vede e sente Jodorowsky, 92 anni oggi, raccontare dell’esperienza fallimentare del suo progetto mai decollato per un film tratto dal Dune di Frank Herbert, divenuto poi materiale per generare l’epopea dell’Incal. Lo stesso Jodorowsky dà di fatto la sua benedizione a Waititi sostenendo che abbia la giusta visione per comprendere a suo modo l’opera: “Non farà l’Incal di Jodorowsky, ma l’Incal di Waititi”.

Waititi: "Sbalordito e grato per la fiducia"

“I film e le graphic novel di Alejandro Jodorowsky hanno influenzato me e tante persone per lungo tempo – commenta Waititi -. Sono rimasto sbalordito per aver ricevuto l’offerta di dare vita ai suoi iconici personaggi e sono grato di ciò nei confronti di Alejandro, Fabrice e tutti quelli che alla Humanoids hanno avuto fiducia in me”.