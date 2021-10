I am not legend, Andrea Mastrovito sbianca gli zombie

E' quello che ha fatto l'artista Andrea Mastrovito in I am not Legend opera finanziata nel 2019 dall'Italian Council del Mibact. Tutti i personaggi, infatti, nel fumetto come nel film, comunicano solo attraverso citazioni in lingua originale tratte da romanzi, poesie, musica, cinema, mentre gli zombie di Romero sono letteralmente cancellati da ogni scena, a indicare il nulla che si sta impossessando del mondo.