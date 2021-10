Festa del Cinema di Roma 2021, Alfonso Cuarón: "Amo cinema italiano"

Esponente di spicco della nouvelle vague messicana, regista, sceneggiatore, produttore e montatore, autore di pellicole pluripremiate come Roma e Gravity, Cuarón alla Festa del Cinema di Roma è stato protagonista di “Incontri ravvicinati”, spazio tenuto da Antonio Monda e Richard Pena. Fil Rouge della conversazione dodici sequenze, scelte dal cineasta, di otto film classici e di quattro autori del giorno d’oggi. Da Dillinger è morto di Ferreri (per il regista “uno degli autori più sovversivi del cinema, fa una diagnosi precisa della società e della crisi del maschio”), a La dolce vita di Fellini (da cui Cuarón ha preso “per tutta la sequenza della spiaggia nel mio Roma”, perché Fellini è “un autore fondante del cinema moderno”), passando per Salvatore Giuliano di Francesco Rosi a Respiro di Emanuele Crialese (di cui è un “grande ammiratore”), fino a Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher e Le quattro volte di Frammartino. “Io penso che Frammartino sia un maestro del tempo e reputo questo uno dei film più importanti di questo secolo. La narrativa è il veleno del cinema - ha affermato il regista a proposito di questo film -. Il cinema può persistere senza musica, attori, colore, suono, storia, ma non senza il principio della camera che è il tempo”.

Mastroianni, il suo attore preferito

Guardando uno spezzone de L’uomo meccanico del 1921, Cuarón ha detto ridendo: "Quando si parla di cinema italiano ci si dimentica del cinema muto e di quello futurista. Qui ci sono dei robot che diventano un pericolo per l'uomo e non è un Terminator fatto 70 anni prima? Sarà un plagio di Cameron!”. I compagni di Monicelli sono un pretesto per dedicare un pensiero a Marcello Mastroianni: "Sembra che per lui sia tutto facile e ti appare come un amico, lo conosci subito, è il mio attore preferito di tutta la storia del cinema". Nel cuore del quattro volte premio Oscar ci sono poi Alice Rohrwacher, Emanuele Crialese e Valeria Golino. Di quest’ultima ha scelto una scena di Miele: "Ho visto il film a Londra ed è stata una sorpresa. Valeria non solo si è dimostrata una bravissima attrice ma si è trasformata in una delle registe moderne più importanti. La tecnica c’è ed è perfetta, ma lei la fa sparire, non usa sentimentalismi o retorica, va dritta al punto". E poi c’è lui, Checco Zalone, definito "un maestro della commedia”. Un solo rammarico per il messicano: “Peccato non sia qui stasera". Erano presenti, tra gli altri, Paolo Taviani, Valeria Golino, Emanuele Crialese e Alba Rohrwacher.