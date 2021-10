il Cinemaniaco incontra il cast e il regista di Ai confini del male

Martedì 19 ottobre alle ore 14.00 negli studi di Sky si terrà la registrazione de “Il Cinemaniaco incontra Ai confini del male. Gianni Canova intervisterà gli interpreti Edoardo Pesce e Massimo Popolizio e il regista Vincenzo Alfieri.. Il programma andrà in onda, in prima tv, venerdì 29 ottobre alle 20.45 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due. Registratevi (i posti sono limitati) per assistere alla diretta Zoom Condividi:

Arriverà il 1° novembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand, AI CONFINI DEL MALE, il nuovo film Sky Original, prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, una produzione Italian International Film – Gruppo Lucisano e Vision Distribution La pellicola, diretto da Vincenzo Alfieri con Edoardo Pesce e Massimo Popolizio come protagonisti, è un thriller denso di colpi di scena, una storia che varca ogni confine. Il film è incentrato sulla sparizione di due giovani a seguito di un rave party ed è liberamente ispirato al romanzo “Il Confine” di Giorgio Glaviano (Marsilio Editore) e sceneggiato da Vincenzo Alfieri, Fabrizio Bettelli e Giorgio Glaviano.

approfondimento Ai confini del male, il trailer del nuovo film Sky Original Per celebrare l'evento il Cinemaniaco Gianni Canova ci guiderà alla scoperta dei segreti di questo attesissimo film Sky Original grazie alle testimonianze degli interpreti Edoardo Pesce e Massimo Popolizio e del regista Vincenzo Alfieri

La registrazione dello show (che andrà in onda in prima tv,venerdì 29 ottobre alle 20.45 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due) avverrà martedì 19 ottobre Gli appassionati di cinema che volessero assistere in diretta a questo imperdibile evento, dovranno registrarsi (i posti sono limitati) e avranno l’opportunità di partecipare come pubblico via Zoom, con la possibilità di comparire anche nel led dello studio. LA GUIDA PER UTILIZZARE AL MEGLIO ZOOM