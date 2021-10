Addio a Ruthie Tompson, l'animatrice della Disney aveva 111 anni

Addio a Ruthie Tompson, storica animatrice della Disney e tra le menti dietro la produzione di classici come Biancaneve e i sette nani e Pinocchio . La Tompson aveva 111 anni ed è morta nel sonno nella sua casa di Los Angeles secondo una dichiarazione della Walt Disney Company (di seguito il post su Instagram). Classe 1910 la Tompson aveva iniziato a lavorare da adolescente per la Disney dopo aver conosciuto Walt e Roy Disney in una scuola di equitazione. Il suo primo lavoro fu quello di inchiostratrice per la prima pellicola della Disney, Biancaneve e i sette nani la cui produzione iniziò nel 1934. "Lavorammo anche la notte, giorno dopo giorno finchè non la ottenemmo nel modo giusto" – ricordò successivamente riguardo alla pellicola animata. Alla fine degli anni '40 la Tompson fu promossa a controllore dell'animazione e designer di scena e rimase alla Disney per 40 anni.

Addio alla Leggenda Disney

approfondimento

Ruthie Tompson nasce il 22 luglio 1910 a Portland, nel Maine. Cresce a Boston, nel Massachusetts per poi trasferirsi a Oakland, in California. Nel 1924 i suoi genitori divorziano e sua madre si risposa con l'artista John Roberts, a questo punto la famiglia si trasferisce a Los Angeles proprio a due passi dalla casa di Robert Disney, zio di Walt Disney. Inutile dire che gli uffici della The Walt Disney Company, si trovavano a pochi metri dalla strada che era solita percorrere tra il suo appartamento e la scuola. Il "caso" ha voluto che fu invitata a entrare in quegli uffici dopo essere stata notata a guardare il loro lavoro dall'esterno, attraverso una finestra. Da lì si ritrovò nella serie Alice Comedies. Ottiene il suo primo impiego alla Disney in qualità di inchiostratrice e designer di scena, partecipa alla produzione di Biancaneve e i sette nani e successivamente riceve una promozione. Muove brillantemente i suoi primi passi all'interno della compagnia tanto che nel 1948 è al controllo dell'animazione e designer di scena, tra le prime tre donne ammesse alla Photographers International Union. Si ritira dopo 40 anni di onorata carriera. Tra i suoi lavori troviamo Pinocchio (1940), Fantasia (1940), Dumbo (1941), La bella addormentata nel bosco (1959), Mary Poppins (1964), Gli Aristogatti (1970) e Robin Hood (1973). Nel 2000 riceve il titolo di Leggenda Disney, per la sua preziosa collaborazione con Disney. Muore alla veneranda età di 111 anni nella sua casa in California.