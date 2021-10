Festa del Cinema di Roma 2021: programma e ospiti di oggi

Il programma del 14 ottobre

approfondimento

I migliori film di Jessica Chastain

Questo primo giorno della Festa del Cinema vede come film d’apertura all’Auditorium Parco della Musica The Eyes of Tammy Faye di Michael Showalter, biopic incentrato sulla sbalorditiva ascesa e rovinosa caduta di Tammy Faye, telepredicatrice statunitense al centro della ribalta fra gli anni ’70 e ’80. A interpretarla c’è Jessica Chastain, che ha già ricevuto il plauso della critica per la sua performance. Al suo fianco nel ruolo del marito della Faye, Jimm Bakker, troviamo invece Andrew Garfield.



Proprio Jessica Chastain sarà la protagonista, sempre all’Auditorium, dell’appuntamento inaugurale degli Incontri Ravvicinati promossi dalla Festa del Cinema: il rendez-vous fra l’attrice di The Help e Zero Dark Thirty e il pubblico è previsto per le ore 15.