"Ghostbusters: Legacy" aprirà "Alice nella Città" alla Festa di Roma

Ghostbusters: Legacy, il nuovo poster e la data di uscita del film

Il film sarà diretto da Jason Reitman, figlio di Ivan Reitman che diresse i primi due capitoli della saga, nel 1984 e nel 1989. Nel cast Paul Rudd, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Annie Potts, Carrie Coon, Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson e Sigourney Weaver. Arrivati in una piccola città, una madre single e i suoi due figli iniziano a scoprire la loro connessione con gli Acchiappafantasmi originali e la segreta eredità lasciata dal nonno. Nel poster pubblicato compaiono i giovani protagonisti del film e al loro fianco l'altra "new entry" Paul Rudd, ma nel cast trovano spazio anche gli "eroi" dei primi due film, a cominciare da Dan Aykroyd e Bill Murray per continuare con Sigourney Weaver, che interpreterà ancora una volta il personaggio di Dana Barrett e si è detta entusiasta del risultato finale: “Si tratta di un film che ha tantissimo cuore. È molto divertente e con il suo fascino saprà sorprendere tutti. È semplicemente una pellicola meravigliosa”. Dopo l'anteprima romana, il film sarà nelle sale italiane dal 18 novembre, distribuito da Warner Bros.