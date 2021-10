The Last Duel, la scena d'apertura del film di Ridley Scott: VIDEO

Fandango ha deciso di condividere con il pubblico questa lunga preview in italiano , della durata di circa quattro minuti. Un assaggio esaltante che non fa che confermare la bontà del progetto, che vanta inoltre un cast ricco di star.

Si avvicina la data d’uscita di “The Last Duel”, ultimo film dell’acclamato regista Ridley Scott , che arriverà al cinema il prossimo 15 ottobre . Le prevendite dei biglietti per poter apprezzare la pellicola sul grande schermo sono aperte. In tale occasione è stato diffuso online un filmato che mostra la scena d’apertura del film.

The Last Duel, le parole di Ridley Scott

Una storia esaltante, quella di “The Last Duel”, che ha subito convinto il regista a investire per riuscire a realizzare un film dall’enorme impatto su pubblico e critica. Ecco le parole di Scott in merito: “Ho subito capito che si sarebbe potuto ricavare un film potente, quando ho sentito parlare per la prima volta dell’ultimo duello legalmente autorizzato nella Francia medievale. Ho poi scoperto che la sceneggiatura era nelle mani di Matt Damon, Ben Affleck e Nicole Holofcener. Non ho avuto dubbi sul fatto che sarei stato io il regista. È una storia d’amicizia e di un’unione coniugale. Il tutto distrutto a causa di un atto disonorevole e crudele. È però anche la storia del coraggio di una donna che fa sentire la propria voce”.