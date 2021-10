Isolation, docufilm collettivo con 5 storie di isolamento da pandemia

Esce oggi nelle sale il docufilm collettivo intitolato “Isolation”, una pellicola documentaria che racconta cosa ha vissuto l'Europa nel 2020 a causa della pandemia. Il film-evento sarà al cinema soltanto per tre giorni: il 4, il 5 e il 6 ottobre.

A raccontare cosa noi europei abbiamo affrontato nei mesi in cui è esplosa la pandemia che tuttora stiamo vivendo sono cinque registi di nazionalità diversa. A rappresentare l'Italia è Michele Placido, mentre per la Germania c’è Julia Von Heinz, per la Svezia Olivier Guerpillon, per il Regno Unito l’inglese Michael Winterbottom e il belga Jaco Van Dormael. Parte dei proventi verranno devoluti alla Croce Rossa.



Potete guardare il trailer del film “Isolation” nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.