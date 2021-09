Festival di Venezia, Barbera: “La pandemia non ha piegato il cinema”

La Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica ha registrato 153.265 ingressi (+63% rispetto al 2020) e 769 proiezioni (369 sold out) con una percentuale riempimento sale del 70%. Il direttore artistico: “Speriamo che questo trend positivo continui”. La vittoria di L'Evenement di Audrey Diwan determinata dalle donne in giuria? “Niente affatto, che poi tutto questo si inserisca in un processo di attenzione al mondo femminile è abbastanza normale”. Sull’apertura a Netflix: “Non bisogna demonizzare le piattaforme” Condividi:

Con 153.265 ingressi (+63% rispetto al 2020 e -7% sul 2019) e 769 proiezioni (369 sold out) con una percentuale riempimento sale del 70%, è un bilancio positivo quello della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica che si è chiusa ieri a Venezia (qui le foto dei vincitori). Soddisfatti, all’incontro con la stampa, il presidente della Biennale Roberto Cicutto e il direttore artistico Alberto Barbera: "Il fatto che il cinema non sia stato piegato dalla pandemia anche per la qualità dei risultati è una cosa davvero positiva”. La principale preoccupazione per il festival infatti era certamente il Covid: "Avevamo calcolato che con la media del 3% rispetto ai tamponi effettuati avremmo dovuto avere 120 casi positivi, mentre alla fine ne abbiamo riscontrati solo tre, un dato davvero sorprendente", ha detto Barbera (TUTTI I PREMI - TUTTI I VINCITORI - GLI ABITI E I LOOK PIÙ BELLI - LE PAGELLE DEI LOOK).

“Vittoria di Diwan? La giuria è stata tutta d’accordo” leggi anche Venezia, il divertente incontro tra Serena Rossi e i Bennifer. VIDEO Un’edizione positiva, "lo dimostrano i numeri che sono andati molto al di là anche dell'edizione del 2019, ovvero l'ultima prima del Covid - dice Barbera - Speriamo che questo trend positivo continui, che si abbandoni finalmente il divano di casa e che ci sia davvero un allargamento dei posti in sala come auspicato dal ministro Dario Franceschini" sottolinea Barbera. Poi sulla vittoria di L'Evenement di Audrey Diwan, dice il direttore artistico, non è stata determinata dalla presenza di quattro donne in giuria: "Niente affatto: la giuria è stata tutta d'accordo nell'attribuire al film il Leone d'oro. Che poi tutto questo si inserisca in un processo inevitabile di attenzione al mondo femminile è abbastanza normale. Comunque mi sembra che leggendo i giornali non ci siano polemiche per questa scelta".