Locked Down: il trailer del film con Anne Hathaway sul lockdown

È uscito il trailer dell’attesissima pellicola che mescola commedia romantica a heist movie con uno scenario molto attuale: la pandemia di Covid-19. Il film è ambientato (ed è stato girato) a Londra durante il primo lockdown inglese e uscirà il 14 gennaio su HBO Max

Condividi:

È uscito il trailer dell’attesissimo film sull’isolamento da pandemia con protagonista Anne Hathaway: Locked Down.



In uscita il il 14 gennaio su HBO Max, la pellicola mescola due generi ben distanti ma in questo caso perfettamente complementari: la commedia romantica da un lato e l’heist movie dall’altro.



Ambientata a Londra durante il primo lockdown, ha come protagonisti Anne Hathaway e Chiwetel Ejiofor che interpretano rispettivamente Linda e Paxton, una moglie e un marito sull’orlo di una crisi coniugale. Proprio quando i due stanno per fare il passo decisivo, quello della separazione, l’emergenza sanitaria che purtroppo ben conosciamo li costringe a un’unione ancora più forte: quella dell’isolamento domestico a causa della quarantena.



Oltre alla crisi coniugale e all’emergenza sanitaria, un terzo fattore determinerà la precipitazione della situazione: il licenziamento della donna. Tutto ciò porterà la trama a virare inaspettatamente verso il genere heist, quello di film su colpi e rapine: la coppia sarà coinvolta in un epocale furto presso il più grande store del mondo, il mitico Harrod's londinese.



Il trailer di Locked Down

approfondimento Auguri ad Anne Hathaway per i suoi 38 anni FOTO In 2 minuti e 46, il trailer del film Locked Down condensa tante cose che tutti quanti noi abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo, nostro malgrado. Dal consumo di vino aumentato alla corsa per accaparrarsi latte e pane, la pellicola con Anne Hathaway emozionerà parecchio perchè è una delle prime a incorniciare la pandemia sul grande schermo, corredandola di volti di Hollywood (come quelli della Hathaway e di altri divi nel cast del calibro di Ben Stiller e Ben Kingsley).



Sulle note della canzone Shaky Ground della band di indie pop Freedom Fry (che apre il pezzo con le parole “Nobody wants to live alone”, molto eloquenti in questo delicato periodo storico), già il trailer di Locked Down racconta molto di ciò che siamo stati costretti a vivere dalla scorsa primavera a oggi. Aspettando di vedere l'intera pellicola, la cui uscita è prevista a metà gennaio.



La lavorazione e le riprese di Locked Down

approfondimento Songbird, il trailer del film sul Covid di Machael Bay Locked Down è stato scritto da Steven Knight (creatore della serie Peaky Blinder), e diretto da Doug Liman. Il regista è uno che di coppie sull’orlo di una crisi se ne intende, avendo diretto nel 2005 Angelina Jolie e Brad Pitt nel cult movie Mr. & Mrs. Smith. La mitica pellicola racconta infatti di una coppia di killer che vengono incaricati di uccidersi a vicenda (e "galeotto fu il film": quel set è stata l’occasione che ha fatto innamorare nella vita reale l’ormai ex coppia, allora ribattezzata dai media come “Brangelina”). Locked Down inizialmente avrebbe dovuto intitolarsi Lockdown ed è stato girato in Inghilterra tra settembre e ottobre 2020, nel rispetto delle normative anti Covid-19.

Il soggetto del film è stato ideato da P.J. van Sandwijk e Michael Lesslie durante la prima ondata della pandemia e dopo appena tre mesi giorni sono incominciate le riprese.



Oltre ai protagonisti Anne Hathaway e Chiwetel Ejiofor, fanno parte del cast anche Ben Stiller, Stephen Merchant, Dulé Hill, Jazmyn Simon, Mark Gatiss, Mindy Kaling, Ben Kingsley e Lucy Boynton (quest’ultima in sostituzione a Lily James).