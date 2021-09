Il Migliore. Marco Pantani, trailer del docu celebrativo del campione

È uscito il trailer del documentario "Il Migliore. Marco Pantani", il film celebrativo diretto da Paolo Santolini e prodotto in collaborazione con la Fondazione Marco Pantani che racconta l'avventura umana e sportiva del campione italiano, scomparso il 14 febbraio 2004.



Il documentario uscirà soltanto il 18, 19 e 20 ottobre nelle sale cinematografiche, in occasione dei cosiddetti "Pantani Days", la tre giorni dedicata al Pirata.



Il trailer ufficiale è stato appena rilasciato da Nexo Digital, che distribuisce la pellicola.



"Il Migliore. Marco Pantani" è prodotto da Okta Film con Rai Cinema ed è un empatico, tenero, commovente, entusiasmante (potremmo andare avanti ancora parecchio. In una sola parola: eccezionale) racconto che narra sia l'avventura umana sia la carriera sportiva del mitico ciclista su strada che ha scalato le vette, sia dentro sia fuori di metafora. Con “il cuore nelle gambe e la forza di un leone”.



Un'operazione inedita che per la prima volta ci porta proprio dentro la vita di Marco Pantani, offrendo una miscellanea di materiali d'archivio pubblici e privati a cui si intrecciano le interviste, che si rivelano piuttosto conversazioni molto intime, con i suoi cari.

Il tutto sullo sfondo di un altro dei suoi cari, ossia la sua amatissima Cesenatico.



Questo documentario non è un tributo fine a se stesso a uno dei ciclisti più cult della nostra storia, colui che purtroppo è stato perseguitato dal fato. Ma questo non è nemmeno l'ennesimo film di inchiesta.

Di questa ultima risma ne sono usciti parecchi di film, tutti mirati a ricostruire la vicenda culminata nella tragedia di Marco Pantani che, dopo essere stato ostacolato in quella che per lui era la pratica della vita, ossia il ciclismo, è scomparso tragicamente nel 2004, all'età di 34, anni in circostanze che non sono state ancora del tutto chiarite.

Dopo essere stato vittima di una forte depressione, il campione è morto il 14 febbraio 2004 a Rimini per un'intossicazione acuta da cocaina e psicofarmaci antidepressivi che gli avrebbe causato un edema polmonare e cerebrale. Questo è ciò che l'autopsia del 2004 e una successiva perizia medico-legale datata 2015 proverebbero. Tuttavia le circostanze della morte di Marco Pantani sono ancora oggetto di dibattito. E comunque sia questa non è la sede per parlarne poiché qui adesso stiamo parlando di un documentario a lui dedicato che non scende nel merito. Non parla della sua morte ma della sua vita, di certo più interessante.



Potete guardare il trailer ufficiale del documentario "Il Migliore. Marco Pantani" nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.