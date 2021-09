Addio a Melvin Van Peebles, icona del cinema afroamericano

approfondimento

Van Peebles era noto per aver diretto classici come "Sweet Sweetback's Baadasssss Song" - che sarà proiettato questa settimana al New York Film Festival per il suo 50esimo anniversario - "The Story of a Three-Day Pass", "Watermelon Man" e "Don't Play Us Cheap"."Sweet Sweetback's", che racconta la storia di un uomo afro-americano in fuga dalle autorità bianche, è stato girato in 19 giorni con un budget ridotto di 500.000 dollari, ma ha accumulato più di 10 milioni di dollari al botteghino, diventando il film indipendente di maggior successo finanziario fino a quel momento."In una carriera ineguagliabile caratterizzata da un'incessante innovazione, una curiosità senza limiti e un'empatia spirituale, Melvin Van Peeble ha lasciato un segno indelebile nel panorama culturale internazionale attraverso i suoi film, romanzi, opere teatrali e musica", ha detto Criterion Collection, distributore di molti dei suoi film.