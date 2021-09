Pretty Woman, il cast del film ieri e oggi. FOTO

8/10

La colonna sonora. Il film è anche conosciuto per la sua colonna sonora di grande successo. Il brano più importante è sicuramente “Oh, Pretty Woman” (1964), di Roy Orbison, da cui è ispirato il titolo della pellicola. Tra gli altri pezzi passati alla storia anche “It Must Have Been Love” dei Roxette, “Fame ‘90” di David Bowie e “Show Me Your Soul” dei Red Hot Chili Peppers.