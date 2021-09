Britney VS Spears, pubblicato il teaser del documentario Netflix

Un filmato dalla durata di pochi secondi che ha però immediatamente conquistato i social. Nelle scorse ore la piattaforma di streaming ha distribuito un filmato anticipando l’uscita del lavoro che indagherà sulla battaglia legale che da anni vede al centro la voce di Piece of Me.

Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha condiviso il video sull’account Instagram che conta oltre ventotto milioni di follower ottenendo più di un milione e mezzo di visualizzazioni in poche ore.

Britney Spears, il ritorno su Instagram

Nei giorni scorsi Britney Jean Spears, questo il nome all’anagrafe, ha comunicato il fidanzamento ufficiale con Sam Asghari, personal trainer e modello incontrato sul set del video della collaborazione Slumber Party con Tinashe. Successivamente, la voce di Gimme More ha annunciato la decisione di allontanarsi un po’ dai social media così da godersi la felicità del momento.

Dopo alcuni giorni lontana da Instagram, Britney Spears, classe 1981, ha fatto ritorno sul social scrivendo: “Alcuni scatti del mio weekend fuori porta per celebrare il mio fidanzamento con il mio fidanzato, ancora non posso crederci! Non potevo restare lontana da Instagram per troppo tempo e così eccomi di nuovo!”.