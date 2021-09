Fluvione Film Festival 2021, le serate conclusive della kermesse

Anche l'undicesima edizione è arrivata alle fasi finali: il 17, 18 e 19 settembre, nelle frazioni montane della provincia di Ascoli Piceno verranno assegnati i premi per le varie sezioni in gara. Ci saranno anche escursioni, concerti e workshop come da tradizione

L’ undicesima edizione del Fluvione Film Festival si avvicina alle giornate conclusive. Venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 settembre, nelle frazioni di Roccafluvione (in provincia di Ascoli Piceno) Valcinante, Vetoli e Marsia verranno assegnati premi e riconoscimenti per i film che hanno partecipato al concorso.

Le sezioni in gara

Al festival cinematografico hanno partecipato film da ogni parte del mondo, suddivisi nelle sezioni: Appennino Doc, Fuori Limite, Corto Libero, Videoclip, Scuola di cinema e opera prima di lungometraggio. Il Fluvione Film Festival si distingue ormai da nani per la sua attenzione a temi come la valorizzazione del paesaggio, delle tradizioni e della memoria. Gli appuntamenti di quest’anno hanno si sono svolti in alcune frazioni delle città sull’appennino marchigiano. Non solo film, quindi, ma escursioni, concerti, mostre e workshop che si terranno anche nelle tre giornate conclusive.