Fluvione Film Festival, tutto pronto per l’edizione 2021

Dal 17 luglio al via l’undicesima edizione del concorso cinematografico rivolto a giovani autori e a sostengo dei borghi montani del Piceno. In programma proiezioni, escursioni e mostre fino a settembre. Tanti gli ospiti e gli appuntamenti

Tutto pronto per l’undicesima edizione del Fluvione Film Festival. Il concorso si svolge dal 2010 nelle Marche e si è distinto in Italia tra i festival cinematografici che abbracciano i temi del paesaggio, delle tradizioni e della memoria, con particolare attenzione alle piccole comunità e alle problematiche degli ambienti montani. Il via all’edizione 2021 scatterà il 17 luglio. Non solo cinema: previsti eventi, mostre, workshop ed escursioni fino a settembre. QUI IL PROGRAMMA COMPLETO