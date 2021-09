Paranormal Activity 7, anticipata la data di uscita

Novità in arrivo per gli amanti di uno dei franchise più famosi al mondo. Nelle scorse ore Movieweb ha riportato l’indiscrezione secondo cui il nuovo capitolo della saga vedrà la luce molto prima rispetto a quanto annunciato precedentemente.

È il 2009 quando Paranormal Activity arriva sul grande schermo affermandosi immediatamente come un fenomeno mediatico tanto da chiudere la corsa al botteghino internazionale con oltre 193.000.000 di dollari .

approfondimento

Ora, l’attenzione è tutta per il nuovo film. Movieweb ha rilanciato la decisione di Paramount di anticipare l’uscita della pellicola che arriverà su Paramount+ in tempo per Halloween insieme a un documentario che ne racconterà la realizzazione.