La piattaforma di streaming ha acquistato i diritti globali per il nuovo capitolo del celebre franchise dell'orrore creato da Tobe Hooper, l'attesissimo primo sequel (tutti gli altri sono stati in realtà degli spin-off) che Netflix distribuirà in esclusiva (visibile anche su Sky Q). Il regista David Blue Garcia si è già occupato delle riprese, girando l'anno scorso in Bulgaria

Questo film è molto atteso perché si tratta del primo vero sequel della pellicola capostipite della saga cinematografica, quel "The Texas Chainsaw Massacre" (questo titolo originale) indipendente e a basso costo con cui Hooper ha scritto la storia del cinema (capitolo: horror).

Tutti gli altri presunti sequel, tra cui il secondo film firmato dallo stesso creatore Tobe Hooper, erano in realtà degli spin-off.



Accaparrandosi i diritti, Netflix farà sì che "Faccia di cuoio" arrivi nuovamente, ma stavolta sui piccoli schermi dell’universo on demand. Con un'operazione simile a quella che è già è stata intrapresa per la saga di Halloween, insomma.



A confermare che la piattaforma di streaming ha comprato i diritti di distribuzione in tutto il mondo è stato The Hollywood Reporter.

Dunque il nuovo titolo dell'epopea da brivido di Non aprite quella porta non verrà proiettato sul grande schermo. O forse sì? Magari Netflix deciderà di portare la pellicola anche nelle sale, chissà...

Potete guardare il trailer del film originale "Non aprite quella porta" nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.