H.E.R., la cantante reciterà nel reboot musical de “Il colore viola"

La cantante che ha vinto un Academy Award per il suo brano "Fight for you" della colonna sonora del film "Judas and the Black Messiah" esordirà come attrice in un'altra pellicola che tratta il tema dei diritti degli afroamericani. Si tratta del remake del film che racconta le battaglie dell'afroamericana Celie Harris, già portata sul grande schermo nel 1985 e interpretata da Whoopi Goldberg. L'artista contribuirà anche alla colonna sonora di questo reboot

H.E.R. dopo aver vinto un Oscar per il suo brano "Fight for you" della colonna sonora del film "Judas and the Black Messiah", vuole vincerne un altro. Ma stavolta come attrice.



La famosa cantautrice statunitense, al secolo Gabriella Wilson ma nota con il nome d'arte di H.E.R., debutterà sul grande schermo recitando in un'altra pellicola che tratta il tema dei diritti degli afroamericani: si tratta del reboot musical del film "Il colore viola".

Il remake sarà diretto da Blitz Bazawule (che ha diretto il film di Beyoncé Black is King) e verrà prodotto da Oprah Winfrey (ricordiamo che Oprah ha debuttato proprio nel film originale, interpretando Sofia, la "nuora" della protagonista impersonata da Whoopi Goldberg, ruolo che le valse la nomination come miglior attrice non protagonista).

Questo reboot di genere musicale racconterà le battaglie dell'afroamericana Celie Harris, già portata sul grande schermo nel 1985 e interpretata da Whoopi Goldberg per l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Alice Walker, diretto da Spielberg. Un adattamento, quello di allora, che fruttò al film ben 11 nomination, senza però portare nessuna statuetta vinta.

Più che essere il remake del film drammatico di Steven Spielberg, questo sarà l'adattamento cinematografico del musical tratto dalla pellicola, diventato uno strepitoso successo a Broadway.



Un anno davvero eccezionale quello che sta vivendo questa artista: dopo l'Academy Award guadagnato con "Fight for you" nel film che racconta la storia dell'infiltrato nel partito delle Black Panthers dell'Illinois, la cui mission era quella di tenere sotto controllo il carismatico leader Fred Hampton, la cantautrice ha pubblicato il suo primo disco, intitolato "Back of my mind" (prima di questo album erano uscite due raccolte, "H.E.R." nel 2017 e "I Used to Know Her" nel 2019).

E adesso arriva il momento di un altro debutto, che dalle sette note la porterà alla settima arte.



Ad anticipare questa notizia è stato The Hollywood Reporter, che ha annunciato che la musicista è entrata a far parte del cast del musical in sviluppo alla Warner Bros.



Oltre a muovere i primi passi sul set, per lei sarà anche la seconda volta al cinema con la sua musica: anche questa volta H.E.R. darà il proprio contributo alla colonna sonora, con una nuova canzone creata ad hoc.