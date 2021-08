Scarlett Johansson entra nel cast del prossimo film di Wes Anderson

Il regista è già al lavoro con il suo prossimo film, benché "The French Dispatch" debba ancora uscire. La produzione della sua nuova opera è in Spagna e nel cast c'è la diva due volte nominata all'Oscar (non si sa in che ruolo). Si tratta della seconda collaborazione tra i due: l'attrice aveva già partecipato al film di animazione "L'isola dei cani", doppiando il personaggio della cagnolina Nutmeg. Questo sarebbe il primo live action diretto da Anderson in cui la star di Hollywood recita in carne e ossa

Nonostante il suo ultimo film, l'attesissimo The French Dispatch, debba ancora uscire nelle sale cinematografiche, Wes Anderson non sta certo con le mani in mano a godersi gli allori della sua rosea carriera, anzi: è già totalmente proiettato verso la sua prossima fatica filmica.



L'acclamato regista sta già lavorando a una nuova pellicola, la cui produzione si svolgerà in Spagna. E nel cast ovviamente stellare - come accade per ogni titolo della filmografia di questo maestro contemporaneo - comparirà per la prima volta Scarlett Johansson.



La diva hollywoodiana aveva già collaborato con Anderson, doppiando un personaggio nel suo film di animazione in stop motion intitolato L'isola dei cani (prestava la voce al personaggio di Nutmeg, la cagnolina che diventa la fidanzata del protagonista Chief).

Ma è in questa nuova pellicola che reciterà in carne e ossa, prendendo parte per la prima volta a un film live action diretto dall'autore di capolavori come I Tenenbaum, Grand Budapest Hotel, Moonrise Kingdom e Il treno per Darjeeling, solo per citarne alcuni. Dimenticavamo Le avventure acquatiche di Steve Zissou: come tralasciare questo capolavoro che mescola comedy, dramma, avventura e anche un pizzico di teatro dell'assurdo (se Beckett non ce ne vorrà, dall'aldilà)? Con Bill Murraynei panni (berretto rosso in primis) dell'oceanografo e documentarista messo a titolo, parodia ma anche omaggio al grande Jacques Cousteau.

Ma torniamo a quello che sarà il nuovo fiocco in casa Anderson. Per adesso sia il titolo sia la trama della nuova opera che orchestrerà sono top secret, esattamente come i dettagli circa il personaggio che Scarlett Johansson andrà a interpretare. Tuttavia, conoscendo le incredibili doti attoriali di questa attrice e la sua fama mondiale, ci sarebbe da scommettere che sarà proprio la protagonista... Ma ai posteri (e ai poster del film, non appena usciranno) l'ardua sentenza.

Ricordiamo comunque che buona parte del cast del prossimo film di Wes Anderson è stellare: già Margot Robbie e Tom Hanks hanno confermato la propria presenza, per non parlare di Adrien Brody, Bill Murray e Tilda Swinton che sono presenze fisse e ormai ovvie delle pellicole di Anderson. Attori-feticcio? Come ne hanno avuti tutti i più grandi maestri della settima arte, insomma.