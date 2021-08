Beckett, il making of dal film con John David Washington e Ali

Sul canale ufficiale di YouTube di Netflix è stato pubblicato il video che mostra il making of di Beckett, l'action thriller con John David Washington e Alicia Vikander, disponibile dal 13 agosto su Netflix (visibile anche su Sky Q).



Grazie a Netflix Film Club, si può finalmente dare una sbirciata (anzi: un bello sguardo profondo) al dietro le quinte di questa pellicola che mescola tantissimi generi, "shakerandoli" in maniera sopraffina.



Azione, political thriller, caccia all'uomo e colpi di scena a nastro sono solo alcuni degli ingredienti che rendono la ricetta di Beckett davvero succulenta.

E, a dispetto del nome, qui non ci troviamo di fronte a un esempio di "cinema dell'assurdo" perché tutto si concatena in maniera logica, razionale e sensata in questa trama che non ha falle e tiene attaccati allo schermo.

La battuta sul "cinema dell'assurdo" si basa sul gioco di parole del titolo: come è noto, Beckett (Samuel) è il celebre drammaturgo che è riconosciuto all'unanimità come il padre putativo del cosiddetto teatro dell'assurdo.



Potete guardare il making of del film di Netflix "Beckett" nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.