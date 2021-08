Venezia 2021, allo scenografo Marcus Rowland il Premio Campari

Lo scenografo britannico Marcus Rowland, autore delle scenografie di Ultima notte a Soho di Edgar Wright (in programma fuori concorso al prossimo Festival di Venezia ) è il vincitore del premio Campari Passion for Film 2021 della Mostra del Cinema del Lido, che si svolgerà dall'1 all'11 settembre. Lo annunciano la Biennale di Venezia e Campari.

È la quarta edizione del Premio Campari, che intende dare un riconoscimento alle grandi figure professionali solo apparentemente “secondarie” del cinema: direttori della fotografia, scenografi, compositori, montatori... Nelle edizioni precedenti del Festival è stato attribuito al montatore Bob Murawski (2018), al direttore della fotografia italiano Luca Bigazzi (2019) e al compositore statunitense Terence Blanchard (2020). La consegna del premio avverà sabato 4 settembre alle ore 22 nella Sala Grande del Palazzo del Cinema, pochi minuti prima della proiezione di Ultima notte a Soho: nella carriera di Rowland, anche lavori per film come Rocketman, Baby Driver e Scott Pilgrim vs. The World.