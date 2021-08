Il collezionista di carte, trailer del film che sarà a Venezia 78

Il thriller, prodotto da Martin Scorsese, vanta un cast di grande interesse: tra gli interpreti anche Oscar Isaac, Tye Sheridan e Willem Dafoe Condividi:

Gioco d'azzardo e vendetta, due ingredienti che catturano l'attenzione degli appassionati di film ricchi di azione e suspense: William Tell, un ex militare diventato un professionista di poker, interpretato da Oscar Isaac, si presenta come un personaggio oltremodo interessante dalle immagini del trailer de “Il collezionista di carte”. Una pellicola scritta e diretta da Paul Schrader, che sarà presentata alla prossima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, che si terrà dall’1 all’11 settembre 2021.



Una produzione Scorsese-Schrader approfondimento Festival di Venezia 2021, i film in concorso William Tell (Oscar Isaac) è stato un militare ed oggi vanta un profilo di giocatore d'azzardo professionista. Sulla sua strada una misteriosa finanziatrice e Kirk (interpretato da Tye Sheridan), un giovane in cerca di vendetta contro un nemico comune. Il trailer ufficiale, distribuito in rete da Lucky Red e Universal Pictures International Italy, rivela abbastanza del tono del nuovo film di Paul Schrader, sceneggiatore e regista della nuova Hollywood, ancora una volta in un progetto cinematografico col partner di lunga data Martin Scorsese. Con Scorsese dietro la macchina da presa, Schrader ha firmato la sceneggiatura di titoli che hanno fatto la storia del cinema moderno come “Taxi Driver” del 1976, “Toro scatenato” del 1980 e “L'ultima tentazione di Cristo” del 1988; ne “Il collezionista di carte” Scorsese compare in veste di produttore mentre Schrader ha scritto la storia e si occupa della regia. Nel trailer ricorre il motivo del passato, dei cui fantasmi non ci si libera facilmente. Non è rivelato moltissimo della vendetta che muove i personaggi e la trama che si annuncia avvincente e di chiaro interesse.