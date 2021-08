Tony Hawk, in lavorazione un nuovo documentario sul leggendario skater

Ad annunciare l'arrivo di un nuovo docu su di lui è stato Variety, che ha pure "spoilerato" chi lo dirigerà e chi lo produrrà. Dietro la cinepresa ci sarà Sam Jones mentre i produttori sono i mitici fratelli Mark e Jay Duplass, rispettivamente uno dei fondatori e uno dei più noti esponenti del movimento mumblecore (il movimento americano di cinema indipendente nato all'inizio degli anni 2000, il cui termine è stato coniato da Eric Masunaga, montatore del suono che notò che la caratteristica comune a tre pellicole proiettate durante il South by Southwest Film Festival del 2005 era che tutti i personaggi borbottavano. Mumbling characters, in inglese). Ma non divaghiamo troppo e torniamo al docu-biopic dedicato al famoso skater statunitense: uscirà ufficialmente nel 2022 ma verrà presentato in anteprima il prossimo autunno in occasione di svariati festival cinematografici. "Abbiamo già girato tutto, ora sono arrivati alla fase di montaggio. Ho voluto fornire più filmati e interviste possibili", ha dichiarato il protagonista nonché "creta" stessa da cui questo progetto è stato plasmato, ossia Tony Hawk in persona.

Tony Hawk, una leggenda vivente



Al secolo Anthony Frank Hawk ma meglio conosciuto dal grande pubblico come Tony Hawk, questo skater, imprenditore e attore statunitense, nato a San Diego nel 1968, è una vera e propria leggenda vivente.



È considerato all'unanimità uno degli skater su rampa più famosi e influenti di tutti i tempi. E a lui si devono molti trick che vengono utilizzati ancora oggi. Uno su tutti? Il Caveman.



Hawk è entrato ufficialmente nella storia nel 1999, quando durante una gara degli X Games svoltisi a San Francisco è diventato il primo skater al mondo a riuscire a completare una giravolta di due rotazioni e mezzo.



Sette anni prima, nel 1992, Tony Hawk e i colleghi Powell Peralta e Per Welinder hanno fondato assieme la società Birdhouse Skateboards, una compagnia che produce ponti e ruote per gli skateboard, nonché abbigliamento e accessori specializzati.



Ma non è tutto: il mitico skater ha aperto anche una casa cinematografica, la 900 Film, con cui ha realizzato la trilogia di Tony Hawk's Tricks Tips. Si tratta di tre film cult per gli appassionati di skate in cui il campione spiega svariate tecniche e svela innumerevoli trucchi per diventare skater provetti.



Hawk si è ritirato dal mondo dello skate - come professionista s'intende dato che la tavola su asfalto sarà per lui sempre presente, nel cuore e sotto i piedi - nel 2003.

Attualmente è il corrispondente da Tokyo per i Giochi Olimpici (quest'anno, per la prima volta nella storia, è stato infatti inserito lo skateboard tra gli sport della celebre competizione).



Lo vedremo inoltre nel nuovo film dei suoi amici di vecchia data, la cricca di pazzi scatenati capitanata da Johnny Knoxville: Tony Hawk ha preso parte alle riprese di Jackass Forever, il quarto capitolo della saga cinematografica ispirata al franchise di MTV che uscirà al cinema il 22 ottobre.



L'ex skater è anche impegnato sul fronte videogiochi: sta sviluppando la versione rimasterizzata del videogame Tony Hawk Pro Skater 1 + 2, distribuito lo scorso anno.