"Riders of Justice" arriva su Sky Primafila

La storia di questo film ruota attorno a Markus (Mads Mikkelsen), un militare che in seguito alla perdita di sua moglie in un tragico incidente deve ricongiungersi con la figlia adolescente Mathilde (Andrea Heick Gadeberg), che non ha visto crescere. Ben presto, grazie all'aiuto di uno specialista analitico di nome Otto (Nikolaj Lie Kaas) e di due suoi amici hacker, Lennert (Lars Brygmann) ed Emmenthaler (Nicolas Bro), Markus scopre che l'incidente potrebbe essere stato in realtà un assassinio attentamente orchestrato, di cui sua moglie ha finito per essere una vittima casuale.

Le parole del regista

Parlando dell'ispirazione e del nucleo del suo ultimo film, il regista Anders Thomas Jensen ha dichiarato “I cinque i personaggi della pellicola, in un modo o nell'altro, hanno perso la famiglia e le solide relazioni che avevano. Questo è il tema centrale, ma la strada per arrivarci è lunga. Potrebbe sembrare intellettuale, ma mette in dubbio il significato e lo scopo della vita. Quando tutto è finito, come ritroviamo un vero significato nella vita? Markus (Mads Mikkelsen) è ateo - rifiuta l'aiuto di tutti, anche di Dio. Questo è qualcosa che so per esperienza personale. A volte entri in fasi buie, ma se riesci a unire i puntini, ad esempio vai al lavoro e questo ti aiuta a nutrire i tuoi figli, la tua vita ha un significato. Ma se non riesci a collegare alcun punto, tutto diventa una coincidenza e diventa privo di significato. Per me, l'unica cosa che ha veramente senso è avere relazioni forti e una famiglia.