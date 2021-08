Le opere sono state realizzate da un gruppo di registi che fanno parte di svariati dipartimenti dei Walt Disney Animation Studios. Il trailer illustra bene qual è lo scopo dello show (e dei corti che lo compongono): fare ridere, sognare e crescere. Si tratta infatti di cinque veri e propri viaggi di iniziazione, tutti animati non solo dalla “penna” eccezionale che li ha disegnati ma soprattutto da una missione: offrire un messaggio importante, una morale che possa essere recepita in maniera giocosa per essere ben metabolizzata da qualsiasi target (junior in primis) come una lezione di vita da non dimenticare mai. Potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione della serie "Corto Circuito", pubblicato sul canale YouTube dei Walt Disney Animation Studios, nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

Un programma il cui secondo appuntamento debutta oggi sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q). Si tratta dello show che mostra i corti sperimentali usciti dai Walt Disney Animation Studios, offrendo la possibilità a ogni dipendente dei celebri studi di animazione di presentare un'idea. Con la speranza che questa venga selezionata per creare un cortometraggio (o, chissà, magari anche qualcosa di più. Che ci sia tra queste idee il prossimo film Disney? Tutto è possibile!). Questo è il quinto anniversario dall'inizio del programma, motivo per cui è stato scelto un numero forse simbolico: sono cinque i nuovi corti che debutteranno in esclusiva su Disney+.

I 5 cortometraggi protagonisti della nuova stagione



approfondimento

La seconda stagione di Corto Circuito è composta da cinque cortometraggi molto interessanti.

“Dinosauro Barbaro” è diretto da Kim Hazel e racconta di come per un dinosauro supereroe sia cosa normale combattere quotidianamente il male. E invece per le piccole cose della routine di tutti i giorni, ad esempio portare fuori la spazzatura? Questo corto ci offre un gustoso assaggio di come un supereroe faccia pulizia. E con pulizia non si intende stavolta pulizia dei cattivi...



C'è poi “Tornare a casa”, diretto da Jacob Frey: un racconto di crescita, un viaggio di iniziazione. Vedremo un ragazzo che torna più volte nella città in cui è nato ma immancabilmente dovrà affrontare qualcosa che è impossibile da dribblare: il cambiamento.



In “Attraversamento pedonale” di Ryan Green, poi, un cittadino ligio al dovere e rispettoso delle regole si ritroverà in un momento critico quando di fronte a lui un semaforo rosso non cambierà mai colore. Una trama che mescola quasi Calvino e Pirandello...



Meravigliosa anche la trama di “Canzoni da cantare al buio”, diretto da Riannon Delanoy. Questa opera racconta di due creature che vivono in una grotta buia e che si ritrovano a scontrarsi continuamente.

Quando la battaglia tra loro assumerà i contorni di una vera e propria guerra all'ultimo sangue, scopriranno che in realtà è l'unione che fa la forza, non la divisione e lo scontro. Si renderanno conto infatti che insieme, unendosi e collaborando, sono decisamente più forti. E invincibili.



Infine “Il n° 2 per Kettering”, diretto da Liza Rhea, illustra come la risata sia l'arma più potente che esista. Lo capiremo assieme alla protagonista, una ragazza che ne capirà il potenziale scoprendo come ridere riesca a sollevare l'animo e l'umore di chiunque. Perfino del più terribile e scontroso compagno di autobus che si possa incontrare lungo il viaggio alla volta di Kettering.