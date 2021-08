Frammenti dal Passato - Reminiscence, spot inedito per il film

È uscito un nuovo spot di Frammenti dal Passato - Reminiscence , la pellicola che mescola thriller, fantascienza e genere drammatico con protagonista Hugh Jackman. Il film uscirà nelle sale italiane il 26 agosto e, per aumentare l'attesa (già notevole), sul canale ufficiale di YouTube della Warner Bros. Italia (che distribuisce il film) è stato pubblicato questo video che ha in sé già tutti gli ingredienti che troveremo mescolati ad arte nella ricetta filmica, in menù dal 26 agosto... “Niente crea più dipendenza del passato”, si sente affermare nel nuovo spot. Infatti il protagonista Nick Bannister, interpretato da Jackman, di problemi con il passato ne ha parecchi... Il suo personaggio è un investigatore privato della mente, uno specialista in grado di scavare nel passato dei suoi clienti, aiutandoli a ritrovare i ricordi perduti.

Un progetto che ha richiesto anni di lavoro



La sceneggiatura di Frammenti dal Passato - Reminiscence ha richiesto più di 5 anni di lavoro alla regista.

Lisa Joy ha dichiarato di aver tratto ispirazione da molti aspetti della sua vita personale, in particolare soffermandosi sul forte desiderio da lei provato di poter rivivere sentimenti di un tempo, attimi sfuggiti.



Lei stessa ha affermato che a ispirarla è stato innanzitutto il "desiderio di poter tornare a vivere o sentire emozioni passate, sognando di poterle imbottigliare ed averle con se per sempre", come ha dichiarato in occasione di un'intervista rilasciata al magazine statunitense Deadline, uscita il 30 gennaio 2019.



Invece, per quanto riguarda la love story tra il protagonista Nick e la sua cliente Mae, la regista avrebbe in parte preso spunto dal mito di Orfeo e Euridice, come è emerso durante l'intervista a Deadline.



Il protagonista? Lisa Joy ha sempre pensato a Hugh Jackman, quindi il personaggio di Nick Bannister è stato davvero cucito addosso al divo.