Frammenti del passato, il trailer del film con Hugh Jackman

È stato diffuso il trailer in italiano del film di fantascienza “Frammenti del passato - Reminiscence”, diretto da Lisa Joy, che uscirà in Italia il prossimo 26 agosto

Il trailer in italiano della pellicola “Frammenti del passato - Reminiscence”, in uscita in Italia il 26 di agosto , è stato diffuso dalla Warner Bros Italia sui suoi canali ufficiali. Hugh Jackman , tolti i panni del leggendario “Wolverine”, interpreta il ruolo di un investigatore privato della mente, la cui vita cambia per sempre dopo l’incontro con una misteriosa e affascinante cliente.

Il thriller d’azione vede alla regia la co-creatrice e produttrice esecutiva di “Westworld”, Lisa Joy. Un debutto dietro la macchina da presa di un lungometraggio per lei, che in “Frammenti del passato - Reminiscence” firma anche la sceneggiatura originale e la produzione, insieme a Jonathan Nolan, Michael De Luca e Aaron Ryder. La produzione esecutiva è invece affidata a Athena Wickham, Elishia Holmes e Scott Lumpkin.

Frammenti del passato, la trama

approfondimento

Hugh Jackman condivide foto a caso dal suo telefono

In uscita nelle sale cinematografiche il 26 di agosto, in Italia, “Frammenti del passato – Reminiscence” è un film di genere fantascientifico/thriller, scritto e diretto da Lisa Joy, con un cast d’eccezione, che comprende nomi come Hugh Jackman e Rebecca Ferguson.

Il film è ambientato nel 2030, in un futuro distopico in cui la Terra, a causa del riscaldamento globale, è stata invasa dalle acque. Nicolas Bannister è un veterano, divenuto investigatore privato della mente, che vive a Miami, dove la gente lavora di notte, nell’oscurità, e si riposa di giorno. Il suo compito è di far rivivere i ricordi, le emozioni e gli eventi passati ai suoi clienti. La sua vita cambia improvvisamente quando incontra Mae, una nuova cliente molto affascinante, che brama di poter ritrovare un oggetto che aveva perduto proprio nel suo passato.

Mae porterà Nicolas a mettere in dubbio i suoi ricordi e tutte le certezze che aveva accumulato fino a quel momento. La sparizione della donna farà decidere all’investigatore della memoria di indagare sulla sua misteriosa scomparsa, portandolo a scoprire segreti celati dal tempo.

Frammenti dal passato, il cast

Il lungometraggio, diretto dalla regista, sceneggiatrice e produttrice televisiva Lisa Joy, vede la partecipazione, all’interno del team creativo, di molti nomi già presenti in “Westworld - Dove tutto è concesso”, tra cui Paul Cameron, direttore della fotografia, Howard Cummings, scenografo, Mark Yoshikawa, montatore, Ramin Djawadi, compositore e Jennifer Starzyk, costumista.

Nel cast di attori figurano Hugh Jackman, nel ruolo del protagonista Nicolas Bannister, Rebecca Ferguson, interprete della bellissima Mae, Thandie Newton, Daniel Wu, Cliff Curtis, Nico Parker (Zoe), Angela Sarafyan, Natalie Martinez, Marina de Tavira, Mojean Aria (Sebastian) e Brett Cullen (Walter Sylvan). Molti dei ruoli devono essere ancora svelati.