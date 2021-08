The Green Knight, una lunga clip dall'attesissimo film fantasy

Sul canale ufficiale di YouTube dedicato a The Green Knight è stata diffusa una clip della durata di cinque minuti che mostra un'intera sequenza tratta dall'attesissimo film fantasy. The Green Knight è la pellicola ispirata al poema cavalleresco Sir Gawain e il Cavaliere Verde, prodotta, scritta, diretta e montata da David Lowery. Racconta le gesta di Sir Gawain, il testardo nipote di Re Artù che parte per una missione pericolosissima. Vuole affrontare il Cavaliere Verde, un gigantesco guerriero sconosciuto che viene così denominato per via della sua pelle: di colore verde, appunto. Mostruosa come la sua fama di essere invincibile, insomma.

Il cast



La pellicola ha come protagonista Dev Patel nel ruolo di Sir Gawain, mentre a calarsi nell'armatura di Green Knight troviamo Ralph Ineson. Nel cast ci sono anche Alicia Vikander e Joel Edgerton.



Le riprese del film sono iniziate nel marzo del 2019 presso gli Ardmore Studios di Bray, in Irlanda.

The Green Knight avrebbe dovuto essere presentato in anteprima al South by Southwest Film Festival, il 16 marzo 2020, tuttavia la pandemia ha annullato l'evento.

Anche l'uscita nelle sale è stata più volte rimandata a causa dell'emergenza sanitaria.



La distribuzione del film da parte di A24 nelle sale cinematografiche statunitensi era prevista a partire dalla data del 29 maggio del 2020 ma alla fine la pellicola è sbarcata sul grande schermo a stelle e strisce soltanto pochi giorni fa, il 30 luglio 2021.

In Italia non c'è ancora un distributore ufficiale per The Green Knight, quindi non si sa ancora quando uscirà.