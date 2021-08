Ashley Judd ha ripreso a camminare: "Adoro la mia gamba nuova"

Rimasta gravemente ferita in un incidente a febbraio in Africa, l'attrice statunitense ha aggiornato i suoi follower sugli ottimi progressi della sua riabilitazione

Buone notizie per Ashley Judd, la 53enne attrice di Heat – La Sfida, Il collezionista e decine di altri film, che a febbraio si era rotta una gamba mentre si trovava in Congo per alcune ricerche sugli scimpanzé Bonobo. Nelle scorse ore l'attrice ha pubblicato un post su Instagram in cui annuncia ai suoi follower che ha ripreso a camminare e che la riabilitazione procede benissimo.

“Oggi, cinque mesi e dopo tre settimane l'incidente nella foresta pluviale congolese, sono tornata a camminare”, ha scritto Judd, che aveva riportato fratture in quattro diversi punti della gamba, aveva subito danneggiamenti ai nervi e aveva atteso per 55 ore prima di essere trasportata in un centro medico in Sudafrica ed essere sottoposta a otto ore di operazione. “Anche se la mia gamba non sarà più la stessa, è una gamba nuova e io la adoro. Siamo amiche, abbiamo fatto un lungo cammino insieme e abbiamo davanti una vita favolosa”, ha aggiunto l'attrice. E sotto il post, migliaia di commenti di congratulazioni, da Mira Sorvino a Brie Larson, da Sharon Stone a Ricky Martin, fino a personaggi dello sport come la sciatrice Lindsey Vonn.